Рецепт салату з креветками та авокадо

Страва — смачна, швидка та корисна. Такий салат точно розбавить ваш раціон.

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Український ресторатор та шеф-кухар Євген Клопотенко ділиться рецептом салату з креветками та авокадо.

ІНГРЕДІЄНТИ:

150 г креветок;

2 ст. л. олії для смаження;

⅓ ч.л. солі;

100 г міксу салату;

1 авокадо;

1 ст. л. соку лимона;

2 томати;

4 гілочки кінзи;

2 ст. л. оливкової олії.

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Для початку розморожуємо 150 г креветок, обсмажуємо на пательні з 2 ст. л. олії для смаження. Додаємо ⅓ ч.л. солі.

Після цього забираємо м’якоть 1 авокадо та поливаємо її 2 ст. л. лимонного соку. Нарізаємо півкільцями.

2 томати та кінзу миємо та сушимо. Перші нарізаємо півкільцями, а другу просто рвемо руками.

Після цього в миску викладаємо 100 г міксу салату, нарізані томати та авокадо, креветки та кінзу. Заправляємо салат 2 ст. л. оливкової олії та мішаємо.

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