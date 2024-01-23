Рецепт салату з креветками та авокадо
Страва — смачна, швидка та корисна. Такий салат точно розбавить ваш раціон.
Український ресторатор та шеф-кухар Євген Клопотенко ділиться рецептом салату з креветками та авокадо.
ІНГРЕДІЄНТИ:
- 150 г креветок;
- 2 ст. л. олії для смаження;
- ⅓ ч.л. солі;
- 100 г міксу салату;
- 1 авокадо;
- 1 ст. л. соку лимона;
- 2 томати;
- 4 гілочки кінзи;
- 2 ст. л. оливкової олії.
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Для початку розморожуємо 150 г креветок, обсмажуємо на пательні з 2 ст. л. олії для смаження. Додаємо ⅓ ч.л. солі.
Після цього забираємо м’якоть 1 авокадо та поливаємо її 2 ст. л. лимонного соку. Нарізаємо півкільцями.
2 томати та кінзу миємо та сушимо. Перші нарізаємо півкільцями, а другу просто рвемо руками.
Після цього в миску викладаємо 100 г міксу салату, нарізані томати та авокадо, креветки та кінзу. Заправляємо салат 2 ст. л. оливкової олії та мішаємо.
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