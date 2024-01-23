Гарбузовий кекс із горіхами: рецепт по-справжньому зимової випічки

Готовий кекс має охолонути у формі, після чого перекладіть його на блюдо. Перед подачею можна посипати його цукровою пудрою та горіхами.

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Незважаючи на те, що вже пролетіла половина зими, в магазинах і на ринках можна купити гарбуз на будь-який смак. Це дуже корисний і поживний продукт, який можна використовувати для приготування безлічі страв, починаючи від супів і закінчуючи десертами. Пропонуємо вам зробити дуже смачний гарбузовий кекс із горіхами. Порадуйте себе і рідних смачною випічкою з ароматом тепла і затишку, скориставшись рецептом з кулінарного блогу "Рецепти щодня".

Гарбузовий кекс із горіхами

Інгредієнти:

гарбузове пюре — 160 г;

морква — 100 г;

оливкова олія — 80 мл;

яйця — 2 шт;

цукор — 100 г;

борошно рисове — 240 г;

горіхи — 100 г;

розпушувач — 10 г;

кориця — 1/2 ч. л;

цедра 1 апельсина.

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Спосіб приготування:

Моркву потерти на дрібній тертці. Горіхи подрібнити не дуже великими шматочками. У глибокому посуді змішати моркву, гарбузове пюре, цукор, цедру апельсина, корицю, горіхи та оливкову олію. Яйця добре збити і додати до решти інгредієнтів.

Борошно просіяти разом із розпушувачем і додати до суміші та ретельно перемішати.

Тісто, що вийшло, викласти у форму і відправити в духовку, розігріту до 180 градусів, на 30-40 хвилин.

Коли кекс охолоне, перекласти його на блюдо.

Під час подачі можна посипати кекс цукровою пудрою.

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