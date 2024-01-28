Рулет "Олів'є": лаваш із ковбасою, овочами та плавленим сиром
Рулет із лаваша чудово поєднує в собі різні смаки та текстури. Він потішить близьких і гостей своїм оригінальним смаком. Приготувати його дуже легко.
Рулет із лаваша з вареною ковбасою, картоплею, яйцями, маринованими огірками та морквою, з додаванням плавленого сиру та майонезу — це проста в приготуванні й водночас ситна страва. Вона ідеально підійде для швидкого перекусу або як закуска на святковий стіл, пише 1000.menu.
Інгредієнти:
- варена ковбаса — 100 г;
- картопля — 2 шт;
- яйця — 2 шт;
- мариновані огірки — 2 шт;
- морква — 1 шт;
- лист тонкого лаваша — 1 шт;
- сирок плавлений — 2 ст.л.;
- майонез — 1 ст.л.
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Приготування:
Крок 1. Відваріть картоплю та яйця до готовності. Остудіть, очистіть і наріжте невеликими кубиками.
Крок 2. Моркву відваріть до м'якості, охолодіть і також наріжте кубиками.
Крок 3. Варену ковбасу наріжте дрібними кубиками.
Крок 4. Мариновані огірки наріжте тонкими смужками або кубиками.
Крок 5. Розподіліть на лаваші шари начинки: спочатку картоплю, потім шар майонезу, ковбасу, яйця, моркву, мариновані огірки і вгорі плавлений сир.
Крок 6. Акуратно загорніть лаваш у рулет, починаючи з одного краю. Переконайтеся, що начинка рівномірно розподілена.
Крок 7. Перед подачею дайте рулету трохи постояти, щоб він просочився, потім наріжте на порційні шматочки.
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