"У свинячий голос": які фразеологізми з назвами тварин варто знати (відео)
Олександр Авраменко пропонує збагатити свій словниковий запас дотепними висловами народного походження. Часто в них наявний образ якоїсь тварини.
Український філолог Олександр Авраменко назвав цікаві фразеологізми з назвами тварин. Про це відомий педагог розповів в одному зі своїх мініуроків.
Мовознавець пропонує збагатити свій словник дотепними висловами народного походження:
- купувати кота в мішку (брати щось невідоме);
- купувати в свинячий голос (пізно);
- баба з возу — кобилі легше (позбуватися чогось);
- потрібний, як собаці печена цибуля, як собаці пʼята нога, як собаці другий хвіст (абсолютно непотрібний);
- жити як собака з кішкою (сваритися);
- ось де собака заритий (знайти відгадку до чогось);
- як нерізаних собак (багато).
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Олександр Авраменко — це відомий український учитель, дослідник і популяризатор української мови, письменник, літературознавець, теле- і радіоведучий, який записав низку уроків, у яких навчає українців правильно розмовляти, викорінюючи суржик.
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