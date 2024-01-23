"У свинячий голос": які фразеологізми з назвами тварин варто знати (відео)

Олександр Авраменко пропонує збагатити свій словниковий запас дотепними висловами народного походження. Часто в них наявний образ якоїсь тварини.

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Український філолог Олександр Авраменко назвав цікаві фразеологізми з назвами тварин. Про це відомий педагог розповів в одному зі своїх мініуроків.

Мовознавець пропонує збагатити свій словник дотепними висловами народного походження:

купувати кота в мішку (брати щось невідоме);

купувати в свинячий голос (пізно);

баба з возу — кобилі легше (позбуватися чогось);

потрібний, як собаці печена цибуля, як собаці пʼята нога, як собаці другий хвіст (абсолютно непотрібний);

жити як собака з кішкою (сваритися);

ось де собака заритий (знайти відгадку до чогось);

як нерізаних собак (багато).

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Олександр Авраменко

Олександр Авраменко — це відомий український учитель, дослідник і популяризатор української мови, письменник, літературознавець, теле- і радіоведучий, який записав низку уроків, у яких навчає українців правильно розмовляти, викорінюючи суржик.

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