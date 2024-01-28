Як зберегти максимум вітамінів під час приготування їжі: кілька простих порад

Збереження вітамінів при приготуванні їжі не вимагає особливих зусиль, але вимагає усвідомленого підходу до вибору методів приготування та обробки продуктів.

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Приготування їжі — це не тільки мистецтво створення смачних страв, а й наука про збереження їхньої поживної цінності. Вітаміни — ключові компоненти, необхідні для підтримання здоров'я і благополуччя, але вони можуть бути втрачені в процесі кулінарної обробки, повідомляє M-Port.

Як зберегти максимум вітамінів

Використання правильних методів приготування:

тушкування та запікання: ці методи допомагають зберегти більше вітамінів, оскільки продукти готують на більш низьких температурах і вологому середовищі.

ці методи допомагають зберегти більше вітамінів, оскільки продукти готують на більш низьких температурах і вологому середовищі. на парі: готування на парі вважається одним із найкращих способів збереження вітамінів, оскільки мінімізується їхній контакт із водою та повітрям.

готування на парі вважається одним із найкращих способів збереження вітамінів, оскільки мінімізується їхній контакт із водою та повітрям. короткочасне обсмажування: швидке обсмажування на сильному вогні дає змогу зберегти внутрішню вологість і вітаміни продуктів.

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Мінімізація впливу води і тепла:

Замочування може призвести до вимивання водорозчинних вітамінів, таких як вітамін С і деякі вітаміни групи B. Коли варите овочі, використовуйте якомога менше води, щоб запобігти втраті вітамінів. Що довше продукти піддаються термічній обробці, то більше вітамінів руйнується.

Правильна обробка та зберігання продуктів:

Нарізайте фрукти та овочі безпосередньо перед приготуванням, щоб зменшити контакт із повітрям та окислювальні процеси. Деякі продукти, такі як зелень і овочі, краще зберігати в холодильнику, щоб уповільнити процеси руйнування вітамінів. Споживайте продукти якомога швидше після купівлі, оскільки тривале зберігання знижує їхню вітамінну цінність. Повторне нагрівання їжі може призвести до додаткової втрати вітамінів. Намагайтеся готувати стільки, скільки ви можете з'їсти за один прийом їжі.

Прості зміни в кулінарних звичках можуть значно підвищити поживну цінність ваших страв, сприяючи кращому здоров'ю і благополуччю.

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