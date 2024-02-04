Теплий салат із сочевиці з овочами: рецепт корисної та бюджетної страви

Салат із сочевиці ідеально підійде для тих, хто стежить за своїм здоров'ям і віддає перевагу поживним і водночас легким стравам.

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Теплий салат із сочевиці — це не тільки поживна, а й дуже смачна страва, яка ідеально підійде для повсякденного столу. Ця страва не тільки здивує своїм вишуканим смаком, а й потішить своїми корисними властивостями, адже сочевиця багата на білок і клітковину, повідомляє World Recipes.

Інгредієнти:

сочевиця — 200 г;

морква — 1 штука;

цибуля ріпчаста — 1 головка;

часник — 2 зубчики;

помідори чері — 100 г;

оливкова олія — 2 столові ложки;

оцет бальзамічний — 1 столова ложка;

сіль і свіжомелений чорний перець — за смаком;

свіжа зелень (петрушка, базилік) — для прикраси.

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Приготування:

Крок 1. Промийте сочевицю і відваріть її в підсоленій воді до готовності (близько 20-25 хвилин), потім злийте воду.

Крок 2. Наріжте моркву кубиками, цибулю дрібно наріжте. Обсмажте їх на оливковій олії до м'якості, потім додайте подрібнений часник і обсмажте ще кілька хвилин.

Крок 3. Помідори чері наріжте навпіл і додайте до овочів. Обсмажуйте все разом ще кілька хвилин.

Крок 4. Змішайте готову сочевицю з овочами, додайте бальзамічний оцет, посоліть і поперчіть за смаком.

Крок 5. Перед подачею додайте свіжу зелень і перемішайте.

Теплий салат із сочевиці з овочами готовий.

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