Дієві методи, які допоможуть прибрати бруд та неприємний запах з пуховика

Зимовий одяг варто готувати до сезону влітку або восени. Однак, що робити, якщо пуховик забруднився вже у новому сезоні? Якщо випрати його в пральній машинці, то, ймовірніше всього, кілька днів доведеться посидіти вдома. А якщо потрібно кудись терміново, а куртка брудна?

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На такий випадок, завжди варто знати про надійні та дієві методи очистки зимового одягу без прання. Фокус підготував підбірку усіх можливих методів очистки зимового одягу від бруду без прання.

Якщо мова йде про пил, або інші рештки на куртці, тоді використовуйте пилочку для одягу або щітку, щоб видалити бруд з поверхні одягу.

Якщо на зимовому одязі є плями, обережно нанесіть спеціальний миючий засіб від плям безпосередньо на місце ураження. Потім протріть пляму м'якою ганчіркою або губкою.

Для освіження одягу можна використовувати спеціальні освіжувачі для тканин або ароматичні саше, які можна помістити у кишені одягу. Крім цього, для видалення неприємних запахів можна повісити одяг на повітрі, на добу або дві.

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Не потрібно забувати і про народні методи.

Ефірні олії. Додайте декілька крапель ефірної олії (на ваш вибір) на тканину або в спрей і розпиліть на зимовий одяг. Це може допомогти нейтралізувати запахи і залишити свіжий аромат.

Бутильована вода. Застосуйте невелику кількість бутильованої води на ганчірку або м'яку тканину і протріть забруднені ділянки одягу. Це може допомогти видалити плями та освіжити тканину.

Лимонний сік. Лимонний сік має властивості, що можуть допомогти видалити неприємні запахи і плями. Тому спокійно можна нанести на місце плями кілька краплин соку лимона, які потім стерти. Важливо, цей метод може також пошкодити тканину, тому з ним треба бути дуже обережним.

Якщо ваш зимовий одяг вимагає більш глибокого чищення, рекомендуємо звернутися до хімчистки.

Важливо також пам'ятати, що ці методи можуть не підходити для всіх типів тканин та випадків.

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