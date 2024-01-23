Як видалити стійкі плями на чашках, які залишилися від чаю та кави - народні методи

Чи помічали ви, що на улюбленій чашці зʼявився темний відтінок, всередині коричневі плями, вона втратила привабливий вигляд і з часом навіть соромно її діставати перед гостями. Не хвилюйтеся, це нормальне явище і ви не одні такі. Дійсно, з часом на посуді, а саме на чашках, зʼявляються негарні плями від чаю чи кави.

Related video

Це все відбувається тому, що фактично постійно посуд потрапляє під термічну дію. Концентрація напою в'їдається в матеріал з якого виготовлений посуд і позбутися його звичайним миючим засобом не так вже й легко. Але не варто одразу ж відправляти посуд в смітник. Дайте своїм чашкам другий шанс на життя. Фокус підготував підбірку дієвих методів для видалення стійких плям від чаю та кави на чашках.

Сіль і лимон

Візьміть чашку, насипте невелику кількість солі на пляму, місце потемніння, а потім видавіть кілька крапель лимонного соку на сіль. Залиште на 2-3 хвилини. Після за допомогою губки або м'якої щітки помийте чашку водою.

Сода та оцет

Змішайте пропорційно кількість соди і оцту, щоб утворилася суміш у вигляді пасти. Нанесіть масу на пляму, залиште на декілька хвилин, а потім витріть її м'якою губкою. Ретельно промийте чашку під водою.

Читайте також:

Таро прогноз на 22-28 січня — виберіть одну карту і дізнайтеся, що чекати

Як вберегти свою шкіру від сухості взимку

7 несподіваних речей, які можна очистити кукурудзяним крохмалем: корисні лайфхаки

Борошно та молоко

Змішайте в рівній пропорції молоко та борошно, щоб утворилася паста. Нанесіть на місце плями і залиште до висихання. Після ретельно промийте водою.

Використання льоду

Покладіть декілька кубиків льоду на пляму і залиште на кілька хвилин. Потім зніміть лід і витріть пляму тканиною або губкою. Промийте чашку водою.

Перекис водню

Намочіть пляму гідроген-пероксидом (пероксид водню) і залиште на декілька хвилин. Потім витріть пляму м'якою губкою. Будьте обережні, оскільки гідроген пероксид може впливати на фарбу чашки, тому перед використанням переконайтеся, що вона безпечна для використання на вашому посуді.

Завжди спочатку перевірте ці методи на невидимій частині чашки, щоб переконатися, що вони не пошкодять матеріал.

Читайте також:

Корисніше для здоров'я: 5 причин замінити ранкову каву чаєм

Філолог назвав слова, які більше не пишуться з великої літери

Усього дві речі: дівчина змінила себе до невпізнання і розкрила секрет трансформації