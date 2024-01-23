Чим краще мити плиту: народні методи, які допоможуть позбутися жиру

Кожна господиня знає одне важливе правило: не залишати брудною плиту після приготування їжі. Адже жінки як ніхто знають, як потім складно вимити плиту від засохлих залишків їжі та жиру, які не були прибрані одразу.

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Звісно, бувають різні ситуації, і не завжди виходить виділити час, але після все одно неприємно бачити брудною плиту. Тому для таких випадків варто знати народні методи, які можуть в цьому допомогти. Фокус підготував підбірку дієвих засобів, які здатні подолати жирний наліт на плиті.

Сіль і оцет

Змішайте соду з оцтом, щоб створити пасту. Нанесіть цю пасту на жирні ділянки плити і залиште на кілька годин. Потім злегка потріть пасту губкою або м'якою щіткою і змийте гарячою водою.

Лимонна кислота

Розчиніть кілька ложок лимонної кислоти в склянці води. Застосуйте розчин на жирні плями та залиште на декілька хвилин. Потім акуратно протріть губкою та змийте водою.

Сік лимона

Також ви можете використати лимонний сік як природний засіб для видалення жиру. Нанесіть лимонний сік на жирні плями та залиште на деякий час. Потім ретельно протріть губкою або м'якими тканинами та змийте гарячою водою.

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Перекис водню

Змочіть губку або тряпку в 3% розчині гідрогену пероксиду і протріть жирні плями на плиті. Потім змийте водою.

Зубна паста

Нанесіть невелику кількість зубної пасти на губку і акуратно протріть жирні плями на плиті. Потім змийте водою.

Перед миттям плити, завжди переконуйтеся у тому, що вона не підключена до електрики та немає подачі газу перед тим, як почати очистку. Робіть це з обережністю.

Варто пам'ятати, що ці методи можуть не видалити весь жир і будьте обережні, щоб не пошкодити поверхню плити. Рекомендується тестувати методи на невидимій ділянці перед використанням.

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