Пальчикові ігри для наймолодших - цікаві ідеї, чим зайняти дитину зимовим вечором

Зима — період довгих вечорів у які завжди доводиться вигадувати, чим зайняти дитину. Звісно можна дати їй в руки телефон і забути на декілька годин, але краще приділити цей час дитині та зайнятися з нею чимось цікавим.

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Саме тому в нагоді завжди будуть цікаві пальчикові ігри, які не лише цікаві дитині та займають її увагу на деякий час, ще вони дуже гарно впливають на її розвиток. Цікавими ідеями пальчикових ігор для наймолодших дітлахів поділилася соціальний педагог Вероніка Бех.

Пальчикова гра "Сніжний дім"

Один, два, три,

Сніжний дім зробили ми

Ось цеглинка, ще одна

Дах, підлога і стіна

В домі ліжко є, щоб спати

Кухня, їжу готувати

Тільки киця все втікає,

Сонце виглянуть благає

І ось сонце засіяло,

Й в домі геть усе розтало!

Пальчикова гра "Новий рік"

Новий рік іде горами,

У червоних чобітках.

Сяють ясними вогнями,

Скрізь ялинки по хатах!

Пальчикова гра "Ми у двір пішли гуляти"

1,2,3,4,5, ми у двір пішли гулять,

Пташок хлібом годували,

Сніжний замок будували,

На санчатах покатались,

З дітьми в хованки погрались.

Грітися прийшли до хати

І лягли у ліжко спати

Пальчикова гра "Летять сніжинки"

Ой, летять-летять сніжинки

На будинки, на ялинки,

На дороги, на поля,

Біла, біла вся земля!

Пальчикова гра "Сніговик"

Кулі снігові катаю

Та докупи їх складаю

Ніс морквинка, ока два

Я ліплю сніговика

Пальчикова гра "Кіт зліпив собі пиріг"

Падав сніг на поріг,

Кіт зліпив собі пиріг.

Поки смажив, поки пік,

А пиріг водою стік.

Кіт не знав, що на пиріг

Треба тісто, а не сніг.

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Пальчикова гра "Ялинка"

Як же сяє вся ялинка

Свічечки блищать .

Дітки бігають круг неї,

Ніжки тупотять!

Пальчикова гра "Сніжинки"

З неба падають сніжинки

У мої долоні

Білим снігом замело стежинки

Казка в нас надворі

Пальчикова гра "Сніжинки"

Мені на долоню

Злетіли з хмаринки

Дві білі сніжинки І ще дві сніжинки.

А разом виходить

Якась дивина –

А разом виходить Краплина одна!

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