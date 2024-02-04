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Тертий пиріг із гарбузовою начинкою: будете готувати щодня

пиріг, їжа, десерт, випічка
Фото: priatnogoappetitaev.blogspot.com | Пиріг із гарбузом

Пиріг із гарбузом і прянощами не тільки захопить вас своїм багатим смаком, а й наповнить дім незабутнім ароматом.

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Надзвичайно смачний тертий пиріг із гарбузовою начинкою, ароматизований імбиром і корицею, стане прекрасним доповненням до чаювання. Цей десерт не тільки порадує вас своїм чудовим смаком, а й прикрасить будь-який святковий стіл, повідомляє Оbozrevatel.

Інгредієнти

Для тіста:

  • пшеничне борошно — 300 г;
  • вершкове масло (холодне) — 150 г;
  • цукор — 100 г;
  • яйце — 1 штука;
  • розпушувач тіста — 1 ч.л.

Для начинки:

  • гарбуз (очищений і натертий) — 500 г;
  • цукор — 100 г;
  • імбир (свіжий, дрібно натертий) — 1 ч.л.;
  • кориця — 1 ч.л.;
  • вершкове масло (розтоплене) — 50г;
  • сіль — до смаку;
  • яйце для змащування.

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Приготування

Крок 1. У мисці змішайте борошно з цукром і розпушувачем. Додайте холодне вершкове масло, нарізане кубиками, і перетирайте руками до отримання крихти. Вбийте яйце та замісіть тісто (не має вийти липким). Помістіть у холодильник на 30 хвилин.

Крок 2. Для начинки гарбуз очистіть, натріть на крупній тертці. Змішайте гарбуз із цукром, олією, імбиром, корицею та сіллю.

Крок 3. Розігрійте духовку до 180°C. Візьміть приблизно 2/3 тіста, розкачайте та покладіть у форму, сформувавши бортики. Викладіть гарбузову начинку. Тісто, що залишилося, натріть на крупній тертці зверху начинки. Змастіть верх яйцем для золотистої скоринки.

Крок 4. Випікайте пиріг протягом 40-45 хвилин до золотистого кольору. Дайте пирогу охолонути перед подаванням.

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