Тертий пиріг із гарбузовою начинкою: будете готувати щодня
Пиріг із гарбузом і прянощами не тільки захопить вас своїм багатим смаком, а й наповнить дім незабутнім ароматом.
Надзвичайно смачний тертий пиріг із гарбузовою начинкою, ароматизований імбиром і корицею, стане прекрасним доповненням до чаювання. Цей десерт не тільки порадує вас своїм чудовим смаком, а й прикрасить будь-який святковий стіл, повідомляє Оbozrevatel.
Інгредієнти
Для тіста:
- пшеничне борошно — 300 г;
- вершкове масло (холодне) — 150 г;
- цукор — 100 г;
- яйце — 1 штука;
- розпушувач тіста — 1 ч.л.
Для начинки:
- гарбуз (очищений і натертий) — 500 г;
- цукор — 100 г;
- імбир (свіжий, дрібно натертий) — 1 ч.л.;
- кориця — 1 ч.л.;
- вершкове масло (розтоплене) — 50г;
- сіль — до смаку;
- яйце для змащування.
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Приготування
Крок 1. У мисці змішайте борошно з цукром і розпушувачем. Додайте холодне вершкове масло, нарізане кубиками, і перетирайте руками до отримання крихти. Вбийте яйце та замісіть тісто (не має вийти липким). Помістіть у холодильник на 30 хвилин.
Крок 2. Для начинки гарбуз очистіть, натріть на крупній тертці. Змішайте гарбуз із цукром, олією, імбиром, корицею та сіллю.
Крок 3. Розігрійте духовку до 180°C. Візьміть приблизно 2/3 тіста, розкачайте та покладіть у форму, сформувавши бортики. Викладіть гарбузову начинку. Тісто, що залишилося, натріть на крупній тертці зверху начинки. Змастіть верх яйцем для золотистої скоринки.
Крок 4. Випікайте пиріг протягом 40-45 хвилин до золотистого кольору. Дайте пирогу охолонути перед подаванням.
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