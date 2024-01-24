24 січня 2024 року: Ксенії Римлянки — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна в'язати та шити, а також переїдати. Якщо сьогодні сонячно, то весна буде ранньою.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобної Ксенії Римлянки. Усе своє життя вона присвятила служінню Господу, вела тихе і смиренне життя, допомагала грішникам, підтримувала всіх нужденних і зламаних духом. Померла під час молитви. Вважається, що мощі святої Ксенії можуть зцілювати хвороби.
Що не можна робити 24 січня:
- міняти постіль;
- в'язати та шити;
- об'їдатися.
Народні прикмети та повір'я:
- сонячний день — до ранньої весни;
- безвітряна погода — до посушливого літа;
- вітер сьогодні — до дощової осені.
День ангела святкують:
Анастасій, Герасим, Іван, Ксенія, Микола, Павло, Тимофій
Народилися сьогодні:
1991 рік — борець греко-римського стилю, багаторазовий призер чемпіонатів світу та Європи Жан Беленюк.
А також у цей день:
1848 рік — у Північній Каліфорнії Джеймс Маршал знаходить великий золотий злиток, що дало поштовх до виникнення явища, яке через рік стало називатися "золотою лихоманкою".
1986 рік — американський космічний апарат "Вояджер-2" стає першим штучним об'єктом, що досягає Урана, пройшовши від нього на відстані близько 100 тис. км.
1991 рік — борець греко-римського стилю, багаторазовий призер чемпіонатів світу та Європи Жан Беленюк.
2010 рік — фантастичний бойовик "Аватар" Джеймса Кемерона, знятий у форматі 3D, стає найкасовішим фільмом в історії.