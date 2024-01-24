24 січня 2024 року: Ксенії Римлянки — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна в'язати та шити, а також переїдати. Якщо сьогодні сонячно, то весна буде ранньою.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобної Ксенії Римлянки. Усе своє життя вона присвятила служінню Господу, вела тихе і смиренне життя, допомагала грішникам, підтримувала всіх нужденних і зламаних духом. Померла під час молитви. Вважається, що мощі святої Ксенії можуть зцілювати хвороби.

Що не можна робити 24 січня:

міняти постіль;

в'язати та шити;

об'їдатися.

Народні прикмети та повір'я:

сонячний день — до ранньої весни;

безвітряна погода — до посушливого літа;

вітер сьогодні — до дощової осені.

День ангела святкують:

Анастасій, Герасим, Іван, Ксенія, Микола, Павло, Тимофій

Народилися сьогодні:

1991 рік — борець греко-римського стилю, багаторазовий призер чемпіонатів світу та Європи Жан Беленюк.

А також у цей день:

1848 рік — у Північній Каліфорнії Джеймс Маршал знаходить великий золотий злиток, що дало поштовх до виникнення явища, яке через рік стало називатися "золотою лихоманкою".

1986 рік — американський космічний апарат "Вояджер-2" стає першим штучним об'єктом, що досягає Урана, пройшовши від нього на відстані близько 100 тис. км.

1991 рік — борець греко-римського стилю, багаторазовий призер чемпіонатів світу та Європи Жан Беленюк.

2010 рік — фантастичний бойовик "Аватар" Джеймса Кемерона, знятий у форматі 3D, стає найкасовішим фільмом в історії.