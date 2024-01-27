Класика французької кухні: фрикасе з курки з печерицями

Для цього рецепта краще взяти стегенця та гомілки молодої курки. Якщо хочете отримати менш калорійну страву, обирайте курячу грудку та нежирні вершки.

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Фрикасе — класична страва французької кухні, яку готують із білого м'яса під білим соусом. Найчастіше фрикасе готують із курки або кролика. У страву зазвичай додають печериці, спаржу або спаржеву квасолю, каперси, зелений горошок. Але найголовніше, без чого цю страву не можна назвати фрікасе — соус із вершків із яєчними жовтками. Рецептом фрикасе поділився сайт Papi Gutto.

Подають фрикасе переважно з відвареним рисом. Також на гарнір можна подати спаржу або салат зі свіжих овочів.

Інгредієнти:

борошно — 1 ст. л.;

вершкове масло — 30 г;

курячі яйця — 1 шт;

морква — 150 г;

сіль — за смаком;

печериці — 200 г;

вершки — 150 мл;

прованські трави — за смаком;

курячі гомілки — 600 г;

вода або курячий бульйон — вода; болгарський перець — 100 г

болгарський перець — 100 г.

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Приготування

Крок 1

Моркву наріжте кружечками, а солодкий перець — кубиками.

Крок 2

Курячі гомілки промийте під проточною водою і обсушіть паперовим рушником.

Крок 3

У сотейнику з товстим дном розтопіть вершкове масло, викладіть у нього м'ясо і злегка обсмажте. Перекладіть обсмажені гомілки в окрему миску.

Крок 4

У той самий сотейник викладіть моркву та солодкий перець і обсмажуйте їх хвилин 5. Печериці поріжте крупно, додайте до овочів і готуйте ще 7-8 хвилин.

Крок 5

Поверніть курку в сотейник. Додайте воду або курячий бульйон, щоб вона ледь покрила курку з овочами та грибами. Доведіть вміст сотейника до кипіння.

Крок 6

В окремій маленькій сковороді обсмажте борошно до кремового кольору, постійно помішуючи. Вимкніть вогонь, додайте гарячий бульйон і добре перемішайте, щоб не було грудок.

Крок 7

Додайте борошно з бульйоном у сотейник до решти продуктів і добре перемішайте.

Крок 8

Посоліть, приправте прованськими травами і знову перемішайте.

Крок 9

Зменшіть вогонь, щоб рідина в сотейнику ледь кипіла. Накрийте кришкою і тушкуйте ще 30 хвилин.

Крок 10

Вінчиком збийте яєчний жовток, додайте вершки і розмішайте до однорідності.

Крок 11

Влийте жовток із вершками в сотейник, перемішайте, доведіть майже до кипіння. Зменшіть вогонь до мінімуму і томіть під кришкою ще 10 хвилин.

Крок 12

Дайте страві трохи охолонути, щоб загус соус. Розкладіть по тарілках, додайте гарнір і подавайте до столу.

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