Класика французької кухні: фрикасе з курки з печерицями
Для цього рецепта краще взяти стегенця та гомілки молодої курки. Якщо хочете отримати менш калорійну страву, обирайте курячу грудку та нежирні вершки.
Фрикасе — класична страва французької кухні, яку готують із білого м'яса під білим соусом. Найчастіше фрикасе готують із курки або кролика. У страву зазвичай додають печериці, спаржу або спаржеву квасолю, каперси, зелений горошок. Але найголовніше, без чого цю страву не можна назвати фрікасе — соус із вершків із яєчними жовтками. Рецептом фрикасе поділився сайт Papi Gutto.
Подають фрикасе переважно з відвареним рисом. Також на гарнір можна подати спаржу або салат зі свіжих овочів.
Інгредієнти:
- борошно — 1 ст. л.;
- вершкове масло — 30 г;
- курячі яйця — 1 шт;
- морква — 150 г;
- сіль — за смаком;
- печериці — 200 г;
- вершки — 150 мл;
- прованські трави — за смаком;
- курячі гомілки — 600 г;
- вода або курячий бульйон — вода; болгарський перець — 100 г
- болгарський перець — 100 г.
Читайте також:
Легендарна страва: як приготувати справжню яловичину по-бургундськи
М'ясо просто тане в роті: секрети приготування качиного конфі
Тартифлет: як приготувати смачну страву французької кухні (відео)
Приготування
Крок 1
Моркву наріжте кружечками, а солодкий перець — кубиками.
Крок 2
Курячі гомілки промийте під проточною водою і обсушіть паперовим рушником.
Крок 3
У сотейнику з товстим дном розтопіть вершкове масло, викладіть у нього м'ясо і злегка обсмажте. Перекладіть обсмажені гомілки в окрему миску.
Крок 4
У той самий сотейник викладіть моркву та солодкий перець і обсмажуйте їх хвилин 5. Печериці поріжте крупно, додайте до овочів і готуйте ще 7-8 хвилин.
Крок 5
Поверніть курку в сотейник. Додайте воду або курячий бульйон, щоб вона ледь покрила курку з овочами та грибами. Доведіть вміст сотейника до кипіння.
Крок 6
В окремій маленькій сковороді обсмажте борошно до кремового кольору, постійно помішуючи. Вимкніть вогонь, додайте гарячий бульйон і добре перемішайте, щоб не було грудок.
Крок 7
Додайте борошно з бульйоном у сотейник до решти продуктів і добре перемішайте.
Крок 8
Посоліть, приправте прованськими травами і знову перемішайте.
Крок 9
Зменшіть вогонь, щоб рідина в сотейнику ледь кипіла. Накрийте кришкою і тушкуйте ще 30 хвилин.
Крок 10
Вінчиком збийте яєчний жовток, додайте вершки і розмішайте до однорідності.
Крок 11
Влийте жовток із вершками в сотейник, перемішайте, доведіть майже до кипіння. Зменшіть вогонь до мінімуму і томіть під кришкою ще 10 хвилин.
Крок 12
Дайте страві трохи охолонути, щоб загус соус. Розкладіть по тарілках, додайте гарнір і подавайте до столу.
Читайте також:
Французька класика: сирний суп із часниковими грінками
Вишуканий біск із креветками: зігріваючий і душевний зимовий суп, що зігріває
Суп марсельських рибалок: класичний рецепт Буйабес із рибою та морепродуктами