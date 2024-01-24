Шоколадно-ванільний кекс на кефірі: простий рецепт ароматної домашньої випічки
Шоколадний кекс — це ніжне частування, яке своїм смаком потішить вас і ваших близьких. Цей кекс може бути прикрашений різними способами, щоб додати йому святкового настрою.
Шоколадно-ванільний кекс — це вишуканий і простий у приготуванні десерт, який поєднує в собі гармонійний смак шоколаду і ніжність ванілі, що робить його справжніми ласощами для всіх ласунів, повідомляє Телеграф.
Інгредієнти:
- борошно — 200 г;
- какао-порошок — 50 г;
- цукор — 150 г;
- розпушувач тіста — 1 чайна ложка;
- сода — ½ чайної ложки;
- яйця — 3 шт;
- олія рослинна — 100 мл;
- кефір — 200 мл;
- ванільний екстракт — 1 чайна ложка;
- сіль — дрібка.
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Приготування:
Крок 1. У великій мисці змішайте сухі інгредієнти: борошно, какао-порошок, цукор, розпушувач і соду. Додайте дрібку солі.
Крок 2. В окремому посуді збийте яйця, потім додайте кефір, рослинну олію та ванільний екстракт. Ретельно перемішайте.
Крок 3. Акуратно з'єднайте сухі та рідкі компоненти, перемішуючи до однорідної консистенції.
Крок 4. Вилийте тісто в змащену маслом форму. Випікайте в попередньо розігрітій до 180°C духовці приблизно 40-45 хвилин або до сухої зубочистки.
Крок 5. Дайте кексу охолонути перед подачею. За бажання прикрасьте цукровою пудрою або шоколадною глазур'ю.
Шоколадно-ванільний кекс потішить вас і ваших близьких своїм багатим смаком і ароматом. Цей кекс стане чудовим доповненням до чашки кави або чаю.
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