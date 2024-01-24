Простий рецепт: готуємо голубці в мультиварці
Смак поєднання капусти, рису та фаршу знайоме практично кожному українцю. Втім, часто приготування голубців займає багато часу, проте є рецепт, який допомогає зекономити його.
Український шеф-кухар Євген Клопотенко ділиться рецептом простого приготування голубців у мультиварці. Це займе близько півтори години.
ІНГРЕДІЄНТИ:
- 1 склянка рису;
- 500 г фаршу асорті;
- 1 ч. л. меленого коріандру;
- 1 капустина;
- 1 цибуля;
- 1 морква;
- 3 ст. л. олії;
- сіль та перець до смаку;
- 2 лаврових листки;
- 3 зубчики часнику;
- 4 горошини духмяного перцю;
- 4 горошини чорного перцю.
Для заливки:
- 1 склянка сметани;
- 1 склянка води;
- 1 ст. л. томатної пасти;
- сіль та перець до смаку.
Читайте також:
Рецепт вінегрету з авокадо та горіхами.
Рецепт галушок із сирним соусом.
Варимо рис. Можна зробити це в мультиварці, обравши спеціальний режим, або в сотейнику. Заливаємо склянку рису двома склянками води, варимо 5 хвилин після закипання води, після чого вимикаємо вогонь та накриваємо сотейник кришкою ще на 15 хвилин.
З капустини обережно вирізаємо качан. Кипʼятимо воду у великій каструлі та кладемо в неї капустину. Вона має варитися кілька хвилин, після чого обережно відриваємо по одному листочку. Викладаємо їх в окрему тарілку (оскільки качан уже вирізано, листки будуть відділятися легко).
Відрізаємо з кожного листочка капусти тверду частину.
Нарізаємо цибулю мілкими кубиками, моркву натираємо на крупній тертці. Розігріваємо пательню з 3 ст. л. олії та робимо засмажку з цибулі та моркви.
У велику миску викладаємо відварений рис, додаємо засмажку, 500 г фаршу асорті, 1 ч. л. меленого коріандру, сіль та перець до смаку. Усе це мішаємо.
Викладаємо начинку в листки капусти та робимо голубці, загортаючи листки спочатку з боків. Викладаємо сформовані голубці в мультиварку швом униз, додавши 2 лаврових листки, 3 зубчики часнику, 4 горошини духмяного перцю і 4 горошини чорного перцю.
У миску вливаємо 1 склянку води, 1 склянку сметани, 1 ст. л. томатної пасти, сіль та перець до смаку. Мішаємо та заливаємо в чашу з голубцями. Ставимо режим тушіння. Це займе близько години.
Читайте також:
Рецепт салату з морквою та капустою.