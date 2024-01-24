Риба, запечена з картоплею, грибами та сиром: простий рецепт смачного обіду

Запечена в духовці риба — ідеальний вибір для поціновувачів ситних і ароматних страв. Він потішить вас і ваших близьких своїм насиченим смаком і прекрасним зовнішнім виглядом.

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Риба з картоплею, грибами та сиром — ця страва, що поєднує в собі вишукані смаки й аромати, чудово підійде як для обіду, так і для ситної вечері. Завдяки соковитій рибі, ароматним грибам і золотистій сирній скоринці, ця страва стане справжньою окрасою вашого столу, пише 1000.menu.

Інгредієнти:

філе білої риби (наприклад, тріска, хек, минтай) — 500 г;

картопля — 4 шт;

печериці — 300 г;

цибуля ріпчаста — 1 шт;

твердий сир — 100 г;

вершкове масло — 50 г;

сіль, перець — за смаком;

кріп для прикраси.

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Приготування:

Крок 1. Наріжте картоплю часточками, гриби — скибочками, цибулю — півкільцями. Філе риби наріжте на порційні шматочки.

Крок 2. На пательні на середньому вогні обсмажте гриби та цибулю у вершковому маслі до золотистого кольору.

Крок 3. На дно форми для запікання викладіть картоплю, посоліть і поперчіть.

Крок 4. Зверху на картоплю рівномірно розподіліть шматочки риби, посоліть і поперчіть.

Крок 5. На рибу викладіть обсмажені гриби з цибулею.

Крок 5. Посипте все тертим сиром.

Крок 6. Запікайте в духовці, розігрітій до 180°C, приблизно 40 хвилин, поки картопля не стане м'якою, а сир — золотистим.

Подавайте страву, прикрашену свіжим кропом.

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