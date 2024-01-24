Як зрозуміти, що у вас глисти

Глисти — мабуть хоч раз в житті ви чули від мами, йди помий руки, бо будуть глисти, не чіпай кота чи собаку, бо будуть глисти, не сунь пальці в рота, бо будуть глисти. Всі ці фрази з’явилися не просто так. Дійсно саме від гігієни та споживання продуктів в організмі можуть з’являтися паразити. Глисти, або паразитичні черв'яки, які можуть інфікувати людський організм будь-де, в громадському транспорті, на роботі, вдома, в кафе, скрізь. Вберегти себе від глистів майже неможливо, єдине, що ефективно — це постійна їх профілактика.

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Деякі типи глистів, як от гострики, аскариди, трихіна та глисти шаркають, можуть жити в кишківник людини. Інші види, як, наприклад, шистосоми та цестоди, можуть розселятися в інших органах, таких як печінка, легені або мозок. Як зрозуміти, що у вашому організмі живуть глисти, розповіла експерт Даша Башкевич.

Симптоми глистової інфекції можуть включати такі симптоми як:

свербіж попи;

неприємний запах з рота;

головний біль;

апатія;

безсоння;

біль в животі;

здуття;

блювання;

нудота;

сильна тяга до солодкого;

закрепи або діарея;

зниження імунітету і постійні простуди.

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Не лякайтеся, якщо у вас з’явилися такі симптоми. Глисти є абсолютно у кожному організмі, головне регулярно проводити їх профілактику, щоб запобігти погіршенню ситуації.

Звісно, щоб лікувати глистові інфекції, важливо проконсультуватися з лікарем, оскільки різні типи глистів можуть вимагати різних видів лікування. Лікар може призначити препарати проти паразитів, що допоможуть видалити глистів з організму.

Важливо, якщо проводити профілактику від паразитів 2 рази на рік, ви будете щасливою і здоровою людиною і ваші діти також! Лікуватися і проходити профілактику потрібно всією сімʼєю! Це важливе правило.

Як запобігти появі глистів

Запобігання глистовим інфекціям включає регулярне миття рук перед їжею та після відвідування туалету.

Важливо також приділяти особливу увагу чистоті після контакту з ґрунтом або забрудненими поверхнями.

Також важливо уникати споживання недоречно приготовлених або недостатньо переварених продуктів, особливо м'яса та риби.

Ця інформація надана виключно для загального ознайомлення і не може замінити консультацію з лікарем. Якщо у вас є підозра на глистову інфекцію, рекомендується звернутися до медичного фахівця для встановлення точного діагнозу та призначення лікування.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.