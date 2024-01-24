Котяча м'ята: 5 запитань і відповідей про рослину, яка зводить котів з розуму

Запах м'яти викликає у кішок зміну поведінки. Вони або стають дуже активними, або розслабляються.

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Любов котів до м'яти давно вже стала притчею во язицех. Котяча м'ята багата ефірними оліями, активує мозкові центри, що відповідають за емоційну поведінку. Запах котячої м'яти може як збуджувати, так і заспокоювати. Наскільки вона корисна чи шкідлива для котів насправді, розповіли ветеринари.

Що таке котяча м'ята?

Котяча м'ята, також відома під науковою назвою Nepeta cataria, належить до сімейства м'ятних.

"Активна сполука котячої м'яти, непеталактон, викликає реакцію у деяких кішок, спричиняючи таку поведінку, як перекочування, тертя, муркотіння і підвищену грайливість", — каже Коллін Ламбо, DVM, ветеринарка з The Vets.

Рослина виробляє непеталактон у мікроскопічних цибулинах, які покривають її листя, стебла та насіннєві коробочки. Коли ці тендітні цибулини розриваються, вони виділяють сполуку в повітря, тому кішки можуть гризти рослину.

Чи безпечна котяча м'ята?

Котяча м'ята, як правило, безпечна для котів і не становить серйозного ризику для здоров'я. Трава також безпечна для маленьких кошенят, але чутливість до неї може розвинутися тільки через 4-6 місяців. Хоча котяча м'ята нетоксична для кішок, її слід давати в помірних кількостях.

"Важливо зазначити, що достатньо невеликої кількості котячої м'яти, щоб викликати реакцію у кішок. Якщо ваша кішка переїдає котячу м'яту, у неї може виникнути діарея, блювота, запаморочення і порушення координації", — каже Вітні Міллер, головна ветеринарка Petco.

Що стосується дозування, котячу м'яту можна давати кішкам щодня, але у них може знизитися чутливість до її впливу.

Пресовані кульки котячої м'яти — чудова іграшка для тварини Фото: Getty

Як котяча м'ята впливає на котів?

Олія котячої м'яти (непеталактон) може викликати у кішок різну поведінку при взаємодії з нею.

"Така поведінка може включати перекочування, тертя, муркотіння, ігри і навіть посилення вокалізації. Деякі кішки можуть стати більш енергійними, а інші — більш розслабленими", — пояснює докторка Міллер.

Котяча м'ята також чинить заспокійливу дію і може допомогти зменшити стрес і занепокоєння у кішок, а також зробити їх більш цікавими або створити позитивні асоціації в новому середовищі. Майте на увазі, що всі кішки різні, і в деяких може не спостерігатися жодних змін у поведінці після взаємодії з котячою м'ятою.

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Як довго зберігається котяча м'ята?

Ефект від котячої м'яти зазвичай короткочасний.

"Зазвичай приблизно через 10 хвилин будь-які поведінкові реакції минають. Системі вашої кішки може знадобитися близько години, щоб перезавантажитися і знову почати реагувати на котячу м'яту", — продовжує Міллер.

Як використовувати котячу м'яту?

Котяча м'ята зазвичай використовується, щоб спонукати кішок досліджувати і грати, але її також можна використовувати як засіб дресирування. Помістіть невелику кількість котячої м'яти на кігтеточку вашої кішки, щоб стимулювати її дряпання, або в переноску, щоб спонукати її увійти. Незалежно від того, чи використовуєте ви її для гри або тренування, котячу м'яту можна давати кішкам кількома різними способами.

Свіжа котяча м'ята найбільш ефективна.

"Ви можете знайти свіжу котячу м'яту в зоомагазинах або навіть виростити її самостійно. Запропонуйте кішці невелику кількість свіжого листя, поклавши його на підлогу або в іграшку", — радить Ламбо.

Сушена котяча м'ята — найбільш часто використовувана форма.

"Ця форма чудово підходить для задіяння почуттів вашої кішки та заохочення ігор. Сушену котячу м'яту зазвичай подрібнюють і посипають іграшки, кігтеточки, підлогу", — продовжує ветеринар.

Спрей часто є найменш ефективною формою котячої м'яти.

"Його можна розпорошити на ліжко або улюблене місце відпочинку. Його також можна використовувати, щоб допомогти кішкам адаптуватися до нових предметів меблів і запобігти деструктивній поведінці", — зазначає Карлі Фокс, докторка ветеринарної медицини, старша ветеринарка Медичного центру тварин Шварцмана.

Іграшки з котячою м'ятою можуть стати чудовим способом залучити кішку до гри. Згодом аромат котячої м'яти може зникнути, але його можна освіжити за допомогою спреїв з котячої м'яти або додавши в іграшку свіжу або сушену котячу м'яту.

Свіжа м'ята має найяскравіший ефект Фото: Freepik

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