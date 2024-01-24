Філолог розповів, коли вживати слово "манівці" (відео)

Мовознавець пропонує збагатити свій словниковий запас колоритними лексемами. Одне з них — манівець.

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Український філолог Олександр Авраменко розповів, що означає слово "манівці". Знаннями відомий педагог поділився в одному зі своїх мініуроків.

Популяризатор мови пропонує збагати свій словник колоритними українськими словами. Наприклад, слово манівець. Його здебільшого вживають у множині (манівці). Це непрямий, а обхідний шлях. Можна йти кудись навпростець, а можна "манівцями".

Зокрема, з цим словом існують також і фразеологізми:

говорити манівцями — говорити натяками, непрямо;

іти манівцями, збитися на маніці — збитися з дороги.

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Олександр Авраменко

Олександр Авраменко — педагог, філолог, дослідник і популяризатор української мови, письменник, літературознавець, теле- і радіоведучий. Відомий своїми експрес-уроками правильного використання української мови, у яких закликає викорінювати суржик.

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