Як в домашніх умовах приготувати класичну солянку, як в ресторані
Солянка — смачний варіант першої страви з багатим мʼясним наповненням, яке ідеально поєднується з томатною заправкою та шматочком лимона. Цей варіант супу готують на насиченому мʼясному бульйоні з додаванням різних варіацій мʼяса. Щоб надати супу цікавого та пікантного аромату вкінці приготування в нього доливають свіжий росіл з огірків. Подають цю страву з оливками, шматочком лимона та ложкою сметани.
Звісно, як і більшості страв, рецептура солянки варіюється з різними інгредієнтами, однак, якщо ви мрієте скуштувати ту саму солянку, яку колись їли в кафе та ресторані, тоді вам варто спробувати приготувати її за рецептом футблогера Алекса Міля.
Інгредієнти
- 400 грамів копчених ребер;
- 200 грамів сосисок;
- 200 грамів мисливських ковбасок;
- 450 грамів картоплі;
- 2 літри води;
- 220 грамів цибулі;
- 100 грамів маринованих огірків;
- сіль, перець — на смак
- 3 листи лаврушки;
- 1-2 столові ложки цукру;
- 1 столова ложка олія для смаження;
- 2 чайні ложки лимонного соку;
- 3 столові ложки томатної пасти;
- по 30-40 грамів оливок і маслин.
Для подачі:
- зелень (кріп, петрушка);
- часточка лимона;
- сметана.
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Спосіб приготування
Крок 1
Починаємо з приготування бульйону. Для цього беремо каструлю в якій плануємо готувати солянку, додаємо воду, копчені ребра і залишаємо готуватися протягом 30 хвилин.
Крок 2
У більшості випадків, в кафе та ресторанах до солянки додають картоплю. Ви цілком можете цього не робити. Однак, якщо все-таки вирішили додати картоплю, можете відправити її готуватися разом з копченими ребрами.
Крок 3
Готуємо засмажку. Для цього велику цибулину потрібно дрібно подрібнити на кубики та відправити смажитися на розігріту сковорідку з рослинною олією. Довести до золотистості — орієнтовно 3-4 хвилини.
Крок 4
До смаженої цибульки додаємо дрібно нарізані огірки, які також смажимо протягом 3 хвилин.
Крок 5
Додамо до засмажки томатну пасту та тушкуємо ще 3 хвилини. Після потрібно додати трішки бульйону і протушкувати ще 5 хвилин.
Крок 6
Дістаємо з бульйону ребра та відділяємо від них мʼясо. Мʼясо без кістки повертаємо в бульйон. Туди ж додаємо нарізані сосиски та копчені ковбаски, а також готову засмажку з цибулі та огірків.
Крок 7
Додаємо до бульйону трішки розсолу з огірків, трішки лимонного соку. Додаємо сіль, перець, лавровий лист, і цукор для стабілізації кислоти.
Крок 8
Додаємо нарізані оливки і маслини. Це можна зробити або перед самою подачею, або відправити в каструлю.
Крок 9
Все ретельно перемішуємо, доведемо до кипіння і готуємо ще протягом 15 хвилин. Після виключаємо вогонь і даємо настоятись під кришкою пів години.
Крок 10
Для подачі посипаємо наш суп зеленню, додаємо лимон і щедру ложку сметани.
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