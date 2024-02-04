Еклери з апельсиновим кремом: рецепт ніжних ласощів

Еклери з ароматним апельсиновим кремом ідеально підійдуть як для святкового десерту. Ніжний апельсиновий крем всередині хрусткого заварного тіста створює неймовірно гармонійне поєднання смаків і текстур, яке нікого не залишить байдужим.

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Еклери з апельсиновим кремом — це вишуканий десерт, який стане окрасою будь-якого столу. Ароматний крем із ніжним цитрусовим присмаком у поєднанні з хрусткою оболонкою заварного тіста обов'язково потішить як дорослих, так і дітей, повідомляє Канапка.

Інгредієнти

Для заварного тіста:

вода — 250 мл;

масло вершкове — 100 г;

борошно — 150 г;

яйця — 4 штуки;

дрібка солі.

Для апельсинового крему:

сік апельсина — 100 мл;

яйця — 2 штуки;

цукор — 100 г;

крохмаль — 1 столова ложка;

масло вершкове — 50 г.

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Приготування

Крок 1. У каструлі змішайте воду, вершкове масло та сіль, доведіть до кипіння. Додайте борошно і, постійно помішуючи, варіть на слабкому вогні до утворення однорідної маси, яка починає відставати від стінок каструлі. Охолодіть тісто і поступово додайте яйця, добре збиваючи після кожного.

Крок 2. Викладіть тісто в кондитерський мішок із круглою насадкою. Формуйте еклери на деку, застеленому пергаментним папером. Випікайте в попередньо розігрітій до 200°C духовці протягом 25-30 хвилин.

Крок 3. Змішайте в каструлі яйця, цукор, крохмаль і апельсиновий сік. Варіть на слабкому вогні, помішуючи до загустіння. Додайте вершкове масло, добре перемішайте і охолодіть.

Крок 4. Проколіть кожен еклер з боку й акуратно заповніть апельсиновим кремом за допомогою кондитерського мішка.

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