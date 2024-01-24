Як зберігати огірки, щоб вони залишалися свіжими та хрусткими: корисні лайфхаки

Завдяки цим корисним порадам зі зберігання вам ніколи не доведеться турбуватися, що огірки зіпсувалися до того, як ви їх використали. А ці овочі дуже швидко стають непридатними.

Related video

Сезон огірків настає влітку, але й зараз, узимку, вони доступні на ринках і в магазинах. Мінус у тому, що вони швидко псуються. За умов правильного зберігання цей овоч може зберігатися в холодильнику до тижня. Як зберегти огірки свіжими і хрусткими, пише BHG.

Щоб отримати максимальну користь від огірків, важливо знати, як вибрати ідеально свіжий овоч:

Колір огірків має бути від середнього до темно-зеленого.

Огірки мають бути твердими, без м'яких плям, потертостей і зморшок.

На ньому не повинно бути плям, білої плісняви і жовтих плям, оскільки це може свідчити про загнивання або про те, що огірок перезрів і перебуває на межі гниття.

Свіжий огірок практично не має запаху. Якщо він видає запах, можливо, він перезрів.

Огірки не мають бути важкими, наче вони повні води.

Як підготувати огірки до зберігання

Акуратно потріть огірок, тримаючи його під простою прохолодною проточною водою. Навіть якщо ви використовуєте огірок одразу або того ж дня, обов'язково промийте його прохолодною водою перед очищенням. Це допоможе запобігти потраплянню бруду і бактерій з ножа на м'якоть огірка.

Після миття обов'язково повністю висушіть огірки паперовими рушниками або чистим поглинаючим кухонним рушником, перш ніж зберігати їх. Якщо вони зберігаються вологими, надлишок вологи може призвести до того, що вони стануть слизькими і швидко зіпсуються.

Як зберігати огірки в холодильнику

Хоча огірки тверді та міцні, насправді вони не найвитриваліший продукт для зберігання. Вони доволі швидкопсувні та делікатні, тому для підтримання їхньої свіжості потрібні особливі вимоги.

Загорніть огірки. Коли огірки повністю висохнуть, їх слід обгорнути сухими паперовими рушниками або сухим чистим кухонним рушником.

Огірки необхідно зберігати в холодильнику, якщо вони не використовуються одразу. Однак хоча вони й потребують охолодження, не зберігайте огірки за дуже низьких температур. Краще помістіть їх у найтеплішу частину холодильника, яка зазвичай розташована поруч із передньою частиною або на дверях. Якщо вони замерзнуть у місці з низькою температурою, вони зіпсуються, стануть драглистими, важкими від води і загниють зсередини.

Читайте також:

Пікантний гарнір: рецепт маринування цибулі

Смачно, швидко і корисно: дієтолог розповіла про переваги консервованих фруктів

Корисніше для здоров'я: 5 причин замінити ранкову каву чаєм

Чи можна зберігати огірки поза холодильником?

Якщо ви збираєтеся використовувати огірки найближчим часом, і не хочете класти їх у холодильник, помістіть їх у прохолодне, сухе місце, подалі від прямих сонячних променів. Зайва волога може прискорити псування, тому покладіть огірки на паперовий рушник або зберігайте їх у повітропроникному контейнері.

Як зберігати нарізані огірки

Зберігайте залишки нарізаних огірків у герметичному пакеті або контейнері в холодильнику. Якщо ви очистили частину огірка і залишилися залишки, щільно загорніть їх у харчову плівку, а потім помістіть огірок у герметичний пластиковий пакет або контейнер із застібкою-блискавкою і поверніть у холодильник. Розрізані огірки зберігаються в холодильнику 1-2 дні.

Після миття, сушіння та пакування огірків люди часто зберігають їх у герметичному пакеті або контейнері із застібкою-блискавкою, щоб забезпечити захисний захист. Однак цей метод утримує вологу. Хоча це може бути ідеально для інших продуктів, огірки в герметичному контейнері вони швидко піддаються впливу конденсату, який викликає гниття. Так, огірки прослужать довше, якщо зберігати їх висушеними і загорнутими в сітчастий пакет для продуктів або щось таке, що забезпечує невеликий приплив повітря. Невелика циркуляція повітря збереже огірки хрусткими, сухими і свіжими протягом тривалішого періоду часу.

Читайте також:

7 несподіваних речей, які можна очистити кукурудзяним крохмалем: корисні лайфхаки

Після їжі: 4 напої, які допоможуть поліпшити травлення і прискорити обмін речовин

Яку воду пити — кип'ячену чи сиру