Гармонія смаку: легкий рецепт брауні з сиром і вишнею
Брауні за цим рецептом виходить дуже ніжним, а насичений смак шоколаду відтіняє вишнева кислинка і вершкові нотки сиру.
Традиційно "Брауні" називають шоколадне тістечко або пиріг. З'явився рецепт наприкінці 19 століття в американській кухні й так сподобався любителям шоколадних десертів, що в нього з'явилася величезна кількість варіацій, які можуть мати консистенцію торта, кексу чи печива. Одним із таких рецептів із сиром і вишнею поділився сайт Sweet Tweets.
Інгредієнти:
- шоколад чорний — 100 г;
- яйця — 5 шт;
- вершкове масло — 100 г;
- цукор — 150 г;
- борошно — 100 г;
- сир жирний — 300 г;
- ванільний цукор — 1 пакетик;
- вишня заморожена — 400 г;
- сіль — щіпка.
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Приготування
Крок 1
Шоколад поламайте на шматочки і розтопіть разом із маслом у каструлі з товстим дном на мінімальному вогні. Остудіть суміш до кімнатної температури.
Крок 2
Додайте в шоколадну масу 100 г цукру, перемішайте. Потім по одному додайте 3 яйця, добре вимішуючи після кожного додавання.
Крок 3
Додайте борошно та сіль і замісіть шоколадне тісто.
Крок 4
Приготуйте сирний крем. Найкраще скористатися не міксером, а блендером. Збийте 2 яйця і 50 г цукру, додайте дрібку солі, ванільний цукор і сир. Збийте ще раз до кремоподібної консистенції.
Крок 5
Форму з високими бортиками змастіть вершковим маслом. Вилийте в неї третину шоколадного тіста і рівномірно розподіліть по дну форми.
Крок 6
Викладіть половину сирної маси, зверху розкладіть заморожену вишню. Повторіть шари ще раз: шоколадний, сирний, вишня.
Крок 7
Верхнім шаром викладіть шоколадне тісто, що залишилося, і добре розрівняйте його лопаткою.
Крок 8
Розігрійте духовку до 180 градусів. Випікайте брауні приблизно 30-35 хвилин. Важливо не пересушити пиріг, тому духовку краще вимкнути раніше, ніж пізніше.
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