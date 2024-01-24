Гармонія смаку: легкий рецепт брауні з сиром і вишнею

Брауні за цим рецептом виходить дуже ніжним, а насичений смак шоколаду відтіняє вишнева кислинка і вершкові нотки сиру.

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Традиційно "Брауні" називають шоколадне тістечко або пиріг. З'явився рецепт наприкінці 19 століття в американській кухні й так сподобався любителям шоколадних десертів, що в нього з'явилася величезна кількість варіацій, які можуть мати консистенцію торта, кексу чи печива. Одним із таких рецептів із сиром і вишнею поділився сайт Sweet Tweets.

Інгредієнти:

шоколад чорний — 100 г;

яйця — 5 шт;

вершкове масло — 100 г;

цукор — 150 г;

борошно — 100 г;

сир жирний — 300 г;

ванільний цукор — 1 пакетик;

вишня заморожена — 400 г;

сіль — щіпка.

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Приготування

Крок 1

Шоколад поламайте на шматочки і розтопіть разом із маслом у каструлі з товстим дном на мінімальному вогні. Остудіть суміш до кімнатної температури.

Крок 2

Додайте в шоколадну масу 100 г цукру, перемішайте. Потім по одному додайте 3 яйця, добре вимішуючи після кожного додавання.

Крок 3

Додайте борошно та сіль і замісіть шоколадне тісто.

Крок 4

Приготуйте сирний крем. Найкраще скористатися не міксером, а блендером. Збийте 2 яйця і 50 г цукру, додайте дрібку солі, ванільний цукор і сир. Збийте ще раз до кремоподібної консистенції.

Крок 5

Форму з високими бортиками змастіть вершковим маслом. Вилийте в неї третину шоколадного тіста і рівномірно розподіліть по дну форми.

Крок 6

Викладіть половину сирної маси, зверху розкладіть заморожену вишню. Повторіть шари ще раз: шоколадний, сирний, вишня.

Крок 7

Верхнім шаром викладіть шоколадне тісто, що залишилося, і добре розрівняйте його лопаткою.

Крок 8

Розігрійте духовку до 180 градусів. Випікайте брауні приблизно 30-35 хвилин. Важливо не пересушити пиріг, тому духовку краще вимкнути раніше, ніж пізніше.

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