Курка у вершковому маслі мург махані: рецепт індійської кухні
Курка мург махані — це страва, відома своїм ніжним смаком і ароматним соусом. Вона ідеально підходить для особливих випадків.
Мург махані — найвідоміша з усіх індійських страв, яку в усьому світі називають куркою в маслі. Вона є основною стравою в більшості індійських ресторанів. Страва виникла в Делі в 1950-х роках, коли чоловік на ім'я Кундан Лал Гуджрал відкрив свій ресторан під назвою "Моті Махал", повідомляє Taste Atlas.
Кухарі ресторану з'єднали залишки маринаду з помідорами та вершковим маслом, а потім протушкували в ньому приготовану в тандирі курку, навіть не підозрюючи, що випадково натрапили на одну з найулюбленіших страв усіх часів і майбутній міжнародний делікатес.
Як приготувати мург махані
Інгредієнти:
- куряче філе — 500 г;
- йогурт — 200 мл;
- томатна паста — 2 столові ложки;
- вершки — 100 мл;
- вершкове масло — 50 г;
- часник — 3 зубчики;
- імбир — 20 г;
- кардамон — 4 шт.;
- кориця — 1 паличка;
- куркума — 1 чайна ложка;
- коріандр мелений — 1 чайна ложка;
- червоний мелений перець — 1/2 чайної ложки;
- сіль — до смаку;
- зелень для прикраси.
Читайте також:
Як приготувати курку з апельсинами
Рецепт курки в ароматному соусі з лимоном та оливками
Запечена ціла курка з лимоном і розмарином
Приготування:
Крок 1. Маринування курки.
Наріжте куряче філе на середні шматочки. Змішайте йогурт із подрібненим часником, імбиром, куркумою, коріандром, червоним перцем і сіллю. Замаринуйте курку в цій суміші на 1-2 години.
Крок 2. Приготування соусу.
На середньому вогні розтопіть вершкове масло, додайте кардамон і корицю. Додайте томатну пасту й трохи води. Тушкуйте на повільному вогні 5 хвилин.
Крок 3. Обсмажування курки.
На сковорідці обсмажте курку до золотистої скоринки й додайте в соус.
Крок 4. Доведення до готовності.
Додайте в соус вершки, перемішайте й тушкуйте під кришкою на повільному вогні 20-25 хвилин.
Крок 5. Подача.
Подавайте курку, прикрасивши зеленню. Ця страва чудово поєднується з рисом або індійськими коржами.
Мург махані — це не тільки смачна, а й яскрава страва, яка прикрасить ваш стіл і потішить гостей незвичайним поєднанням смаків.
Читайте також:
Рецепт смаженої курки в паніровці
Як правильно приготувати курячі ніжки на сковороді