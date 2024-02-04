Курка у вершковому маслі мург махані: рецепт індійської кухні

Курка мург махані — це страва, відома своїм ніжним смаком і ароматним соусом. Вона ідеально підходить для особливих випадків.

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Мург махані — найвідоміша з усіх індійських страв, яку в усьому світі називають куркою в маслі. Вона є основною стравою в більшості індійських ресторанів. Страва виникла в Делі в 1950-х роках, коли чоловік на ім'я Кундан Лал Гуджрал відкрив свій ресторан під назвою "Моті Махал", повідомляє Taste Atlas.

Кухарі ресторану з'єднали залишки маринаду з помідорами та вершковим маслом, а потім протушкували в ньому приготовану в тандирі курку, навіть не підозрюючи, що випадково натрапили на одну з найулюбленіших страв усіх часів і майбутній міжнародний делікатес.

Як приготувати мург махані

Інгредієнти:

куряче філе — 500 г;

йогурт — 200 мл;

томатна паста — 2 столові ложки;

вершки — 100 мл;

вершкове масло — 50 г;

часник — 3 зубчики;

імбир — 20 г;

кардамон — 4 шт.;

кориця — 1 паличка;

куркума — 1 чайна ложка;

коріандр мелений — 1 чайна ложка;

червоний мелений перець — 1/2 чайної ложки;

сіль — до смаку;

зелень для прикраси.

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Приготування:

Крок 1. Маринування курки.

Наріжте куряче філе на середні шматочки. Змішайте йогурт із подрібненим часником, імбиром, куркумою, коріандром, червоним перцем і сіллю. Замаринуйте курку в цій суміші на 1-2 години.

Крок 2. Приготування соусу.

На середньому вогні розтопіть вершкове масло, додайте кардамон і корицю. Додайте томатну пасту й трохи води. Тушкуйте на повільному вогні 5 хвилин.

Крок 3. Обсмажування курки.

На сковорідці обсмажте курку до золотистої скоринки й додайте в соус.

Крок 4. Доведення до готовності.

Додайте в соус вершки, перемішайте й тушкуйте під кришкою на повільному вогні 20-25 хвилин.

Крок 5. Подача.

Подавайте курку, прикрасивши зеленню. Ця страва чудово поєднується з рисом або індійськими коржами.

Мург махані — це не тільки смачна, а й яскрава страва, яка прикрасить ваш стіл і потішить гостей незвичайним поєднанням смаків.

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