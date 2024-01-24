Рецепт котлети по-київськи з курячого фаршу

Попри те, що це простіший рецепт приготування, вершкове масло буде так само витікати з котлети при розрізанні. Страва буде соковитою, смачною та навіть кориснішою.

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ІНГРЕДІЄНТИ:

500 г рубаного курячого фаршу;

1 склянка борошна для панірування;

1 склянка панірувальних сухарів;

2-3 яйця;

100 г перемеленого сала;

10 гілочок кропу;

100 г вершкового масла;

сіль та перець до смаку.

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Спочатку вмикаємо духовку розігріватися до температури 180 градусів.

У цей час змішуємо в мисці 500 г рубаного курячого фаршу зі 100 г перемеленого сала. Додаємо сіль та перець до смаку, мішаємо та відбиваємо.

Після цього миємо 10 гілочок кропу та подрібнюємо зелень ножем. Розділяємо 100 г вершкового масла на 6 кубиків. Фарш так само розділяємо на 6 рівних частин. Розбиваємо в миску 2-3 яйця та легенько збиваємо виделкою.

Тоді обвалюємо кубики вершкового масла в подрібненому кропі. У кожну частину фаршу викладаємо по шматочку масла з кропом.

Загортаємо масло у фарш та формуємо довгасту котлету. Те саме повторюємо з кожною частиною фаршу.

Після цього паніруємо кожну котлету в борошні, у яйці та в панірувальних сухарях, після чого знову в яйці та сухарях.

Викладаємо сформовані котлети на деко, застелене пергаментом. Ставимо в духовку запікатися на 30 хвилин за температури 180 градусів.

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