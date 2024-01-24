Перша Повня у 2024 році: коли буде і чого очікувати від Вовчого Місяця

Перша Повня 2024 року відбудеться 25 січня о 19:54 за київським часом. Повний Місяць у Леві сприятиме тим, хто хоче опинитися в центрі уваги і здобути популярність.

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Повний місяць у Леві може стати періодом для завершення старих справ, а також активного соціального життя. Астрологиня Анжела Перл розповіла, що обіцяє нам повний місяць 25 січня, а також що можна і не можна робити в цей період.

Що обіцяє нам Повний місяць у Леві?

Січневу повню традиційно називають Вовчим Місяцем. Цього місяця повний Місяць відбудеться в знаку Лева — найвогненнішому знаку. Це явище може нести за собою надлишок емоцій, але воно також може стимулювати активність у сфері вашого соціального життя. Повний Місяць у Леві сприятиме тим, хто хоче опинитися в центрі уваги і здобути популярність. Вас може відвідати почуття впевненості, з'явиться бажання справити на когось враження, домогтися захоплення.

Що можна робити в повний місяць:

робити генеральне прибирання, позбуватися непотрібних речей;

миритися;

медитувати;

доглядати за тілом, почати схуднення;

займатися благодійністю.

Чого не можна робити в повний місяць:

конфліктувати, сваритися, реагувати на провокації;

починати нові справи, проекти, планувати майбутнє;

займатися важкою фізичною працею;

брати гроші в борг, оформляти кредити;

купувати нерухомість, автомобілі;

піддаватися смутку й негативним думкам;

вживати алкоголь, важку їжу.

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