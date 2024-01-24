Як правильно зберігати шоколад: практичні поради

Від правильного зберігання шоколаду залежать його смак і структура. Як будь-який продукт, він потребує певних умов.

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Шоколад — це не тільки ласощі до чаю, кави або для підняття настрою. Його дуже часто використовують для приготування інших десертів: тортів, тістечок, крему та інших смаколиків. Якщо ви працюєте з шоколадом часто, у вас, ймовірно, є запаси цього продукту про запас. Як і де його правильно зберігати, розповів ресурс Epicurious.

Яка температура найкраще підходить для зберігання шоколаду?

Будь-яка температура від 10 до 20 градусів Цельсія підходить для зберігання шоколаду. Найкраще місце для зберігання шоколаду — це комора, де всередині темно, сухо і прохолодно. Влітку в будинку може бути тепліше, тому варто тримати шоколад подалі від прямих сонячних променів.

Крім світла і тепла, слід враховувати ще один фактор. Какао-масло схильне вбирати різкі запахи, тому будьте обережні з іншими продуктами, що знаходяться поблизу, наприклад, з кавовими зернами або часником, які можуть змінити смак шоколаду.

Шоколад — обов'язковий інгредієнт у багатьох рецептах тортів та інших десертів Фото: Daily Mail

Чи вимагають різні види шоколаду різних умов зберігання?

Шоколад, що містить вищий відсоток молочних продуктів, псується швидше. Темний шоколад, як правило, має найтриваліший термін зберігання. За ним слідує молочний шоколад, а потім — білий шоколад, який зазвичай являє собою суміш цукру, молока і какао-масла без будь-яких твердих речовин какао.

За умови правильного зберігання більшість шоколадних виробів можуть зберігатися в середньому від шести до 12 місяців, проте багато шоколадних плиток, особливо темний шоколад, здатні зберігатися два роки і більше. Цукерки, трюфелі та інші шоколадні ласощі, що містять ганаші або карамельні начинки, мають коротший термін зберігання через молочні продукти в начинках. Вони зберігатимуться приблизно два тижні за прохолодної кімнатної температури.

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Чи можна їсти шоколад із білим "нальотом" на поверхні?

Якщо ви відкриєте плитку шоколаду або пакетик шоколадної стружки і помітите на ній білі смуги або крапки, не лякайтеся. Він може виглядати майже запорошеним, але його все одно можна їсти. Таке явище називається шоколадним посивінням. Воно є жирове та цукрове.

Жирове посивіння часто спричинене неправильною обробкою або занадто теплими умовами зберігання. При зміні температури какао-масло в шоколаді розм'якшується і відділяється від твердих частинок какао. Щойно він твердне, він піднімається на поверхню і створює цвітіння.

Цукрове посивіння виникає при контакті шоколаду з вологою. Коли на поверхні шоколаду збирається конденсат, вода може розчинити цукор усередині шоколаду, зрештою висушити його, а потім кристалізувати зверху.

Існує термін "посивіння шоколаду"

Чи варто зберігати шоколад у холодильнику?

Деякі люди вважають, що шоколад найкраще зберігати в холодильнику або морозильній камері, але є кілька причин уникати цих способів зберігання. У холодильниках може бути вологе середовище через низку чинників. Крім того, як уже говорилося вище, якщо ви зберігаєте шоколад у холодильнику, він, найімовірніше, вбере запахи інших продуктів навколо нього.

Проте влітку холодильник часто — єдине місце, куди можна скласти шоколад. У цьому разі подбайте про його герметичну упаковку.

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