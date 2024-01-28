Пиріжки з яблуками та корицею: смачно, як у бабусі
Подавайте ароматні пиріжки з яблуками та корицею теплими або остиглими. Ваша родина та друзі будуть у захваті від цих простих, але неймовірно смачних домашніх пиріжків.
Пиріжки з яблуками та корицею — це класичне частування, яке наповнить ваш дім затишним ароматом і перетворить звичайний день на свято. Ці пиріжки стануть чудовим доповненням до чаю або кави і сподобаються всім, хто любить солодку випічку, пише 1000.menu.
Інгредієнти:
- пшеничне борошно — 400 г;
- цукор — 100 г (і ще трохи для посипання);
- вершкове масло — 100 г;
- яйця курячі — 2 шт;
- дріжджі сухі — 10 г;
- молоко тепле — 200 мл;
- яблука — 3 середніх;
- кориця мелена — 2 чайні ложки;
- сіль — дрібка.
Читайте також:
Шарлотка з яблуками та корицею в духовці
Домашній яблучний пиріг із корицею
Приготування:
- Розчиніть дріжджі в теплому молоці. В окремій мисці змішайте борошно, цукор і сіль. Додайте розчинені дріжджі, розтоплене вершкове масло та яйця. Замісіть м'яке, але не липке тісто. Залиште його в теплому місці на 1 годину.
- Яблука очистіть від шкірки, видаліть серцевину і наріжте маленькими кубиками. Змішайте яблука з корицею і трохи цукру за смаком.
- Розкачайте тісто, що піднялося, в тонкий пласт. Склянкою або формою виріжте круглі заготовки. На одну половину кожного кола покладіть начинку, потім акуратно защипніть краї, формуючи пиріжки.
- Викладіть пиріжки на деко, застелене пергаментним папером. Залиште їх на 15 хвилин для вистоювання. Потім змастіть збитим яйцем і посипте цукром.
- Випікайте пиріжки в духовці, розігрітій до 180°C, протягом 20-25 хвилин або до золотистої скоринки.
Читайте також:
Пісочне печиво з горіхами та цедрою лимона: рецепт ароматної випічки
Вівсяне печиво з журавлиною: простий рецепт ароматної випічки
Печиво з мигдальними пластівцями: рецепт ароматної та простої випічки