Пиріжки з яблуками та корицею: смачно, як у бабусі

Подавайте ароматні пиріжки з яблуками та корицею теплими або остиглими. Ваша родина та друзі будуть у захваті від цих простих, але неймовірно смачних домашніх пиріжків.

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Пиріжки з яблуками та корицею — це класичне частування, яке наповнить ваш дім затишним ароматом і перетворить звичайний день на свято. Ці пиріжки стануть чудовим доповненням до чаю або кави і сподобаються всім, хто любить солодку випічку, пише 1000.menu.

Інгредієнти:

пшеничне борошно — 400 г;

цукор — 100 г (і ще трохи для посипання);

вершкове масло — 100 г;

яйця курячі — 2 шт;

дріжджі сухі — 10 г;

молоко тепле — 200 мл;

яблука — 3 середніх;

кориця мелена — 2 чайні ложки;

сіль — дрібка.

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Приготування:

Розчиніть дріжджі в теплому молоці. В окремій мисці змішайте борошно, цукор і сіль. Додайте розчинені дріжджі, розтоплене вершкове масло та яйця. Замісіть м'яке, але не липке тісто. Залиште його в теплому місці на 1 годину. Яблука очистіть від шкірки, видаліть серцевину і наріжте маленькими кубиками. Змішайте яблука з корицею і трохи цукру за смаком. Розкачайте тісто, що піднялося, в тонкий пласт. Склянкою або формою виріжте круглі заготовки. На одну половину кожного кола покладіть начинку, потім акуратно защипніть краї, формуючи пиріжки. Викладіть пиріжки на деко, застелене пергаментним папером. Залиште їх на 15 хвилин для вистоювання. Потім змастіть збитим яйцем і посипте цукром. Випікайте пиріжки в духовці, розігрітій до 180°C, протягом 20-25 хвилин або до золотистої скоринки.

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