Східний гороскоп сумісності: хто ваша ідеальна пара

Астрологи розповіли, які знаки Зодіаку за східним календарем найбільш сумісні між собою. А також астрологи попереджають, з якими знаками союзи можуть бути невдалими.

Related video

Астролог Марія Кузьменко розповіла, хто з ким зі знаків Зодіаку за східним календарем поєднується, а кому краще триматися подалі один від одного.

Пацюк

1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 рік народження

Пацюк — чарівність і деяка нервозність. Народжені в рік Пацюка метушливі, амбітні, схильні збирати гроші і витрачати їх на тих, кого люблять. Початок їхнього життя складається вдало, але з віком вони втрачають багато чого з того, що мали, проте життя завершують благополучно. Якщо ваш східний гороскоп — Пацюк, сумісність спрацює з Драконом, Мавпою чи Биком. Гірше з Конем.

Бик

1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021 рік народження

Терплячий і неговіркий. Народжені під знаком Бика вселяють довіру, що дає їм змогу досягати успіху. Часто вони фанатичні, але водночас наполегливі й завзяті в досягненні своєї мети. Якщо ваш східний гороскоп — Бик, сумісність є зі Змією, Півнем, Пацюком, Биком, Драконом, Кроликом, Мавпою або Свинею. Поганий варіант — Кінь і Собака. А найневдаліший шлюб — з Вівцею.

Тигр

1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022 рік народження

Тигр — емоційність і глибокий розум. Люди цього року часто вступають у конфлікт, але доброзичливі до тих, хто їм дорогий. Часом вони відкладають ухвалення важливих рішень до моменту, поки не будуть повністю впевнені в собі. Якщо ваш східний гороскоп — Тигр, сумісність легко складеться з Конем, Собакою, Пацюком, Биком, Кроликом, Тигром, Вівцею, Півнем або Свинею. Несприятливо створювати сім'ю зі Змією та Драконом.

Кролик (Кіт)

1939, 1951, 1963, 1975, 1999, 2011, 2023 рік народження

Кролик (Кіт) вирізняється консерватизмом і гарним смаком. Більшість представників цього знака по життю супроводжує удача. Вони користуються довірою, легко входять у контакт, тактовні й досягають успіху і визнання в справах. Східний гороскоп сумісності для Кролика віщує чудовий шлюб із народженими під знаком Овці, Собаки і Свині. Несприятливий союз із Півнем, Пацюокм і Тигром.

Дракон

1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024 рік народження

Дракони енергійні, дещо прямолінійні та запальні, але працездатні, сміливі та чесні. Часто досягають успіху в справах завдяки потрібним зв'язкам і вмінню співпрацювати з іншими людьми. І хоча Дракон уміє знаходити компроміси, він не прощає зради і зради. Може моментально розірвати всі зв'язки, навіть на шкоду собі. Вдалий шлюб, якщо супутник життя народився в роки Пацюка, Змії, Мавпи, Півня. А ось від знака Собаки слід триматися подалі.

Змія

1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 рік народження

Змія — вишуканість і хитрість. Народжені під цим знаком симпатичні й чутливі. Їм слід бути найбільш обачними в третій, завершальній фазі життя, бо вона часто буває невдалою. Для Змії краще пов'язати своє життя з Биком або Півнем, гірше — з Мавпою, Тигром, Свинею. Якщо дивитися на східний гороскоп сумісності Змія-Змія, то це хороший варіант, але не відмінний. У парі багато взаєморозуміння і поваги, але партнерам може бути нуднувато разом.

Кінь

1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 рік народження

Кінь — терплячість, талант і незалежність. Ці люди життєрадісні, балакучі, люблять мистецтво, цінують думку співрозмовника. Однак завжди можуть вчинити по-своєму, хоч і схвалять дану їм пораду, але занадто цінують свободу. Якщо ваш східний знак — Кінь, сумісність і щастя можна знайти з тими, хто народився в роки Тигра, Собаки, Вівці, а також Дракона, Змії, Мавпи, Півня. Нещасливі в шлюбі з людьми року Пацюка.

Коза (Вівця)

1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 рік народження

Вівця (Коза) має чарівність. За характером вони сором'язливі й нерішучі, хоча влаштовуються в житті непогано: живуть із комфортом, смачно їдять і модно одягаються. Цінують затишок, шикарні речі, дорогі курорти. Якщо твій східний знак Коза, сумісність і потенційний щасливий шлюб можливі зі Свинею, Кроликом, Конем, Тигром, Драконом. Їм слід остерігатися представників знака Пацюк, а найгірша сумісність — з Биком і Собакою.

Мавпа

1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 рік народження

Мавпа — товариськість та оригінальність. Ці люди розумні, допитливі, пристрасні, мають гарну пам'ять і твердий характер. Якщо ваш знак — Мавпа, східний гороскоп сумісності вказує на те, що ліпше пов'язувати себе сімейними узами з людьми, які народилися в роки Дракона або Пацюка. Гірше йде справа з представниками років Змії і Свині, зовсім погано — з Тигром.

Півень

1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 рік народження

Під знаком Півня часто народжуються мислителі — вони віддаються роздумам, не довіряють іншим людям, вважають за краще все робити самостійно. Якщо ваш східний знак — Півень, сумісність є з Биком, Змією, Драконом, Тигром, Конем, Вівцею, Мавпою, Свинею. Невдалий шлюб — з Пацюком, Півнем, Собакою. Найгірший варіант — шлюб із представниками року Кролика.

Собака

1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 рік народження

Собака — відданість. Вони чесні, вміють зберігати чужі таємниці, ладнають з людьми і користуються довірою оточуючих. Часто досягають у житті успіху завдяки комунікабельності та вмінню адаптуватися в незвичному середовищі. Усе схоплюють нальоту і швидко навчаються нового. Якщо ви Собака за східним гороскопом, сумісність і щасливий шлюб найімовірніший із представниками знаків Змії і Дракона, а також Тигра, Коня, Вівці, Мавпи і Свині. невдалий шлюб — із народженими в рік Півня.

Свиня (Кабан)

1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 рік народження

Свиня (Кабан) — інтелект. Здавалося б, Кабан уособлює грубу силу, проте народжені в цей рік зазвичай ввічливі, хоча в досягненні мети виявляють завзятість і наполегливість, мають сильну волю. Дружать із небагатьма, але дружба ця надовго. Запальні, але добрі до тих, кого люблять. Якщо ваш знак — Свиня (Кабан), східний гороскоп сумісності обіцяє теплі стосунки і щасливий шлюб із Кроликом, Вівцею, а також Пацюком, Биком, Тигром, Драконом, Конем, Півнем і Собакою. Не підходять у супутники життя представники року Мавпи, Свині та Змії.

Читайте також:

Найбільш невдачливі знаки Зодіаку

Найчарівніші жінки за знаком Зодіаку

Головні стереотипи про всі знаки Зодіаку