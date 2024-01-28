Лимонний тарт із мигдалем і меренгою: аромат, який неможливо забути
Десерт із лимонним кремом ідеально поєднується з чашкою ароматного чаю або кави. Здивуйте своїх близьких і друзів цим чудовим і елегантним частуванням.
Лимонний тарт з мигдалем і меренгою — це вишуканий десерт, який потішить гурманів своєю ніжною текстурою і багатим смаком. Цей тарт стане родзинкою будь-якого столу і чудово підійде для особливих випадків, пише Prosto Recepty.
Інгредієнти
Для тіста:
- пшеничне борошно — 200 г;
- вершкове масло — 100 г;
- цукрова пудра — 50 г;
- мигдальне борошно — 50 г;
- яйце — 1 шт;
- сіль — дрібка.
Для начинки:
- лимони — 2 шт. (сік і цедра);
- цукор — 150 г;
- яйця — 3 шт;
- вершкове масло — 100 г.
Для меренги:
- білки яєць — 3 шт;
- цукор — 150 г;
- сіль — щіпка.
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Приготування
- Приготування тіста: змішайте борошно, мигдалеве борошно, цукрову пудру і сіль. Додайте шматочки холодного вершкового масла і перемішайте до стану крихти. Вбийте яйце і замісіть тісто. Сформуйте з тіста кулю, оберніть плівкою і приберіть у холодильник на 30 хвилин.
- Формування основи тарта: розкачайте тісто і викладіть його у форму для тарта, сформуйте бортики. Проколіть дно виделкою. Випікайте основу в духовці за 180°C протягом 15 хвилин.
- Приготування лимонної начинки: у каструлі змішайте лимонний сік, цедру, цукор і яйця. Нагрівайте на повільному вогні, постійно помішуючи, поки суміш не загусне. Додайте шматочки вершкового масла, перемішайте до однорідності й остудіть.
- Збірка тарта: викладіть лимонну начинку на попередньо випечене тісто.
- Приготування меренги: збийте білки з сіллю до м'яких піків, поступово додаючи цукор. Збивайте доти, доки меренга не стане глянцевою і щільною.
- Фінальний етап: викладіть меренгу на тарт, формуючи піки. Запікайте тарт у духовці за 180°C протягом 10-15 хвилин або до золотистого кольору меренги.
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