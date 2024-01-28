Лимонний тарт із мигдалем і меренгою: аромат, який неможливо забути

Десерт із лимонним кремом ідеально поєднується з чашкою ароматного чаю або кави. Здивуйте своїх близьких і друзів цим чудовим і елегантним частуванням.

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Лимонний тарт з мигдалем і меренгою — це вишуканий десерт, який потішить гурманів своєю ніжною текстурою і багатим смаком. Цей тарт стане родзинкою будь-якого столу і чудово підійде для особливих випадків, пише Prosto Recepty.

Інгредієнти

Для тіста:

пшеничне борошно — 200 г;

вершкове масло — 100 г;

цукрова пудра — 50 г;

мигдальне борошно — 50 г;

яйце — 1 шт;

сіль — дрібка.

Для начинки:

лимони — 2 шт. (сік і цедра);

цукор — 150 г;

яйця — 3 шт;

вершкове масло — 100 г.

Для меренги:

білки яєць — 3 шт;

цукор — 150 г;

сіль — щіпка.

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Приготування

Приготування тіста: змішайте борошно, мигдалеве борошно, цукрову пудру і сіль. Додайте шматочки холодного вершкового масла і перемішайте до стану крихти. Вбийте яйце і замісіть тісто. Сформуйте з тіста кулю, оберніть плівкою і приберіть у холодильник на 30 хвилин. Формування основи тарта: розкачайте тісто і викладіть його у форму для тарта, сформуйте бортики. Проколіть дно виделкою. Випікайте основу в духовці за 180°C протягом 15 хвилин. Приготування лимонної начинки: у каструлі змішайте лимонний сік, цедру, цукор і яйця. Нагрівайте на повільному вогні, постійно помішуючи, поки суміш не загусне. Додайте шматочки вершкового масла, перемішайте до однорідності й остудіть. Збірка тарта: викладіть лимонну начинку на попередньо випечене тісто. Приготування меренги: збийте білки з сіллю до м'яких піків, поступово додаючи цукор. Збивайте доти, доки меренга не стане глянцевою і щільною. Фінальний етап: викладіть меренгу на тарт, формуючи піки. Запікайте тарт у духовці за 180°C протягом 10-15 хвилин або до золотистого кольору меренги.

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