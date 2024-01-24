Хрустка й золотиста картопля фрі: як приготувати в домашніх умовах

Картопля фрі — популярна їжа швидкого приготування, яка має бельгійське та французьке походження. Фактично, це обсмажені шматочки картоплі у великій кількості гарячої олії.

Related video

Здавалося б така легка страва і в її приготуванні немає ніяких проблем. Однак, насправді не всі можуть приготувати її смачно. Саме тому рецептом приготування картоплі фрі поділилася кулінарний блогер Наталія Жук.

Інгредієнти:

1 кілограм улюбленого сорту картоплі (не підійде картопля, яка розварюється);;

вода кімнатної температури;

2 столові ложки олії;

1 столова ложка попередньо просіяного борошна;

1 чайна ложка солодкої паприки;

1 чайна ложка сушеного часнику;

сіль на смак;

Соус

2 столові ложки звичайної гірчиці;

1 чайна ложка зернистої гірчиці;

2 столові ложки меду;

3 столові ложки олії.

Читайте також:

Поєднання двох десертів: готуємо солодку пахлаву-чизкейк

Як в домашніх умовах приготувати легкий та смачний зефір як з магазину

Гіннесс-пай — м'ясний пиріг із пивом: неповторний смак і аромат

Спосіб приготування

Крок 1

Картоплю очищаємо від шкірки, миємо та нарізаємо смужками середнього розміру. Перекладаємо у миску і заливаємо водою. Картоплю у воді залишаємо на 30 хвилин.

Крок 2

Через вказаний час воду з картоплі зціджуємо і добре її просушуємо за допомогою паперових рушників.

Крок 3

Знову перекладаємо картоплю в миску, поливаємо соняшниковою олією та ретельно перемішуємо, щоб кожен шматочок змастився. Тоді спеції рівномірно розподіляться по всі картоплі.

Крок 4

До картоплі також додаємо попередньо просіяне борошно, солодку паприку та сушений часник. Все знову ретельно перемішуємо.

Крок 5

Викладаємо картоплю на форму для запікання, яку попередньо застеляємо пергаментним папером. Розігріваємо до 200 градусів духову шафу. Ставимо запікати картоплю протягом 30 хвилин.

Крок 6

За той час поки картопля буде смажитися починаємо приготування соусу. Для цього необхідно зʼєднати всі вказані інгредієнти до соусу, серед них звичайна гірчиця, зерниста гірчиця, мед та рослинна олія.

Крок 7

Після того як картопля буде готова лише тоді додаємо сіль. Можна куштувати.

Читайте також:

Заливний пиріг із яйцем і зеленою цибулею

Як в домашніх умовах приготувати смачну шинку

Яловичина, запечена в рукаві, з грибним соусом: оригінальний рецепт для особливих випадків