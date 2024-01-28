Лайт
Тортильї з грибною начинкою та сиром: рецепт смачної гарячої закуски
Тетяна Ковальчук
90
Закуска з тортильї, грибів і сиру виходить неймовірно смачною та ароматною. Вона чудово поєднується з легкими соусами або кремом з авокадо. Спробуйте і здивуйте своїх гостей оригінальністю та смаком.
Related video
Закуска з тортильї з грибами та сиром — це справжнє задоволення для любителів простих, але смачних страв. Ідеально підходить як для сімейної вечері, так і для вечірок, повідомляє Точка.net.
Інгредієнти:
- тортильї — 4 шт;
- печериці — 200 г;
- цибуля ріпчаста — 1 шт;
- твердий сир — 200 г;
- вершкове масло — 2 столові ложки;
- сіль і чорний мелений перець — за смаком;
- зелень (петрушка, кріп) — для прикраси.
Читайте також:
Гарячі бутерброди з грибами та сиром у духовці
П'ять ідей святкових бутербродів за кілька хвилин
Гарячі бутерброди з сиром і грибами
Приготування:
- Наріжте гриби та цибулю дрібними кубиками. Сир натріть на крупній тертці.
- На пательні розтопіть вершкове масло й обсмажте цибулю до прозорості. Додайте гриби, посоліть і поперчіть за смаком. Смажте до готовності грибів.
- На половину кожної тортильї викладіть шар сиру, потім рівномірно розподіліть гриби. Посипте зверху сиром, що залишився.
- Акуратно складіть тортильї навпіл, формуючи півмісяці.
- На сухій сковороді обсмажте кожну тортилью з обох боків до хрусткої золотистої скоринки.
- Готові тортильї розріжте на порційні шматочки, прикрасьте свіжою зеленню.
Читайте також:
Вегетаріанські бутерброди з овочами та зеленню
Намазка для бутербродів із тунцем та авокадо