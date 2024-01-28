Тортильї з грибною начинкою та сиром: рецепт смачної гарячої закуски

Закуска з тортильї, грибів і сиру виходить неймовірно смачною та ароматною. Вона чудово поєднується з легкими соусами або кремом з авокадо. Спробуйте і здивуйте своїх гостей оригінальністю та смаком.

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Закуска з тортильї з грибами та сиром — це справжнє задоволення для любителів простих, але смачних страв. Ідеально підходить як для сімейної вечері, так і для вечірок, повідомляє Точка.net.

Інгредієнти:

тортильї — 4 шт;

печериці — 200 г;

цибуля ріпчаста — 1 шт;

твердий сир — 200 г;

вершкове масло — 2 столові ложки;

сіль і чорний мелений перець — за смаком;

зелень (петрушка, кріп) — для прикраси.

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Приготування:

Наріжте гриби та цибулю дрібними кубиками. Сир натріть на крупній тертці. На пательні розтопіть вершкове масло й обсмажте цибулю до прозорості. Додайте гриби, посоліть і поперчіть за смаком. Смажте до готовності грибів. На половину кожної тортильї викладіть шар сиру, потім рівномірно розподіліть гриби. Посипте зверху сиром, що залишився. Акуратно складіть тортильї навпіл, формуючи півмісяці. На сухій сковороді обсмажте кожну тортилью з обох боків до хрусткої золотистої скоринки. Готові тортильї розріжте на порційні шматочки, прикрасьте свіжою зеленню.

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