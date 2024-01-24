5 звичайних повсякденних факторів, які здатні викликати розвиток раку

Онкологія, у вас рак, все більший відсоток людей в Україні та в усьому світі чують цю фразу. Ні для кого не таємниця, що рак — це складна і серйозна хвороба, яка виникає внаслідок неконтрольованого поділу та росту аномальних клітин в організмі. Причини, які призводять до розвитку онкології це доволі складний і маловідомий процес.

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Звісно точних причин розвитку онкологічних захворювань досі не вдалося виявити, однак є цілий ряд факторів, що значно підвищують ризик його розвитку. Нутриціолог Діана Діденко розповіла про фактори та причини, які не є відомі широкому загалу, що здатні спровокувати розвиток онкологічних захворювань.

Порушення детоксикації

Цей пункт не про те, що нам треба пити детокс-соки і очищувати свій організм від шлаків і токсинів. Для цього в нас є органи детоксу і детокс-соки ніяк позитивно не впливають на їх роботу, а навіть навпаки. Порушення в роботі органів детоксу може стати рушієм в розвитку онкологічних захворювань. Детоксикація може порушуватись внаслідок нестачі кофакторів (дефіцитів), внаслідок генетичних причин або через надмірний негативний вплив навколишнього середовища, що перевантажує детокс систему.

Червоне м'ясо

Міжнародне агентство з досліджень раку відносить червоне м’ясо до групи 2А у класифікації канцерогенів. Не варто одразу відмовлятися від мʼяса, шмат шашлику навряд чи викличе у вас рак та все ж краще відмовитися від споживання свинини та яловичини на щоденній основі і надавати перевагу рибі та птиці.

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Фото: Express

Нічна робота

Робота в нічну зміну має такі само онкогенні ризики як червоне м’ясо. Якщо ви вже опинилися в ситуації, де ви маєте нічні зміни, мінімізуйте вплив на своє здоров'я тих факторів, які ви можете контролювати. Часто нічний спосіб життя йде разом з фастфудом, енергетиками та іншим допінгом, що точне не йде на користь.

Надмірна вага

Зайва вага часто асоційована з високим рівнем інсуліну в крові. Інсулін є гормоном росту! В дорослому віці ми вже не зростаємо у висоту. Інсулін може стимулювати ріст і розвиток онкологічних захворювань.

Ультрафіолетове випромінювання

Хоч ми і не живемо в зоні з надмірною сонячною активністю. В сонячні дні довге перебування під відкритими сонячними променями є небезпечним. Використання сонцезахисних кремів — це гарна звичка, що захистить як від ризиків онкологічних захворювань, так і передчасного старіння.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.