Як в домашніх умовах приготувати смачний лаваш всього з трьох інгредієнтів

Лаваш — ідеальний дієтичний замінник хліба. Фактично це той самий хліб, але у вигляді тонкого коржа. Прийшов він від кавказького народу і впевнено оселився на теренах України. Частіше за все лаваш куштують з мʼясом, до шашлику, але останнім часом, винахідливі українські господині почали готувати з нього й інші смачні страви та закуски.

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Знайти смачний лаваш завжди можна на полицях магазинів, однак і вдома приготувати його не так вже й складно. А головне, для приготування лаваша в домашніх умовах знадобиться всього лише три інгредієнти. Як правильно приготувати лаваш в домашніх умовах розповіла футблогер Анна.

Інгредієнти

350 грамів попередньо просіяного борошна;

2 столові ложки рослинної олії;

200 мілілітрів кипяченої води;

1 чайна ложка солі з гіркою.

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Спосіб приготування

Крок 1

Починаємо з приготування тіста. Борошно попередньо потрібно просіяти. До нього додаємо сіль та олію за вказаними пропорціями у списку інгредієнтів.

Крок 2

Беремо кип'ячену воду та додаємо до борошна. Замішуємо однорідну масу, щоб отримати еластичне тісто.

Крок 3

Готову масу накриваємо харчовою плівкою, або рушником та залишаємо на 15 хвилин у теплому місці.

Крок 4

Дістаємо тісто та формуємо з нього ковбаску, яку згодом потрібно розділити на рівні частини. Орієнтуйтеся на розміри вашої сковорідки — загалом у вас вийде від 7 до 12 лавашів з вказаних пропорцій.

Крок 5

На спеціально відведеній поверхні тоненько розкачуємо кожну кульку. Тісто еластичне тому не буде рватися чи липнути. Звісно чим тонше ви розкачаєте тісто, тим краще.

Крок 6

Ставимо сковорідку на вогонь, розігріваємо та викладаємо наші тонкі коржі. Змащувати сковорідку олією не потрібно. Смажимо кожен корж по одній хвилині з кожного боку.

Крок 7

Для того, щоб лаваші були мʼякими, після того, як знімете його зі сковорідки, обовʼязково накрийте вологим рушником.

Важливо, поки готуєте лаваш, інші заготовки краще прикрити харчовою плівкою, щоб не звітрилися

Готові лаваші спокійно можна використати для приготування шаурми, чи конвертиків з моцарелою, базиліком та помідорами. Також ідеально смакує до мʼяса чи просто як перекус.

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