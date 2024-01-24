Дуже лінивий "Наполеон": як приготувати популярний торт ще швидше
Як будь-який торт, такий "Наполеон" після приготування відправте на ніч у холодильник. До ранку у вас буде десерт, який відмінно просочиться.
Рецептів торта "Наполеон" існує чимало, починаючи від оригінального і закінчуючи способами зробити торт з мінімальною витратою часу і сил. Своїм рецептом дуже ледачого "Наполеона" поділилася кулінарна блогерка Таті Чуднова. За її словами, такий торт виходить нічим не гіршим за класичний: такий самий смачний.
Дуже лінивий "Наполеон"
Інгредієнти:
- листкове тісто — 500 г;
- яйця — 2 шт;
- цукор — 130 г;
- борошно — 3 ст. л (60 г);
- молоко — 500 мл;
- вершкове масло — 100 г.
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Оригінальний рецепт торта Наполеон із шоколадним кремом від Євгена Клопотенка
Спосіб приготування:
Тісто розділити на коржі, випікати кожен 15-20 хвилин у духовці, розігрітій до 180 градусів.
Готуємо крем. Для цього в каструлі з товстим дном змішати яйця, цукор і борошно до однорідності, влити молоко і перемішати.
На середньому вогні, постійно помішуючи, довести крем до загустіння, але не дати йому закипіти. Вимкнути.
Додати до крему олію і знову перемішати, доки вона розчиниться. Накрити крем плівкою в контакт і дати йому охолонути.
Тісто після випікання поділити на шари і викласти шар за шаром, перемазуючи кремом. Верхній шар має бути покритий кремом.
Посипати крихтою з обрізків і відправити торт у холодильник на ніч.
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