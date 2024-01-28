Чому не варто тримати вдома герань: причини та забобони

Ухвалюючи рішення про вирощування герані вдома, важливо враховувати не тільки практичні аспекти, а й народні забобони. Особливо це актуально для людей, які вірять у народні повір'я та енергетичну атмосферу будинку.

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Герань, відома своїми красивими квітами й ароматом, є популярною домашньою рослиною. Однак, крім практичних міркувань, існують і забобони, пов'язані з цією рослиною, повідомляє РБК-Україна.

Чому не можна тримати вдома герань

1. Алергічні реакції.

Герань виділяє ефірні олії, здатні викликати алергію. Симптоми можуть включати чхання і шкірні висипання.

2. Вплив на домашніх тварин.

Деякі види герані токсичні для котів і собак.

3. Порушення сну.

Аромат герані може заважати сну, викликаючи головний біль і безсоння.

4. Вплив на повітря в будинку.

Герань може посилювати забруднення повітря в закритих приміщеннях.

5. Естетичні уподобання.

Деяким людям може не подобатися зовнішній вигляд герані.

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Забобони та народні повір'я

З геранню пов'язані деякі забобони:

У деяких культурах вважається, що герань відлякує позитивну енергію й удачу з дому. Згідно з народною прикметою, герань заважає своїй господині влаштувати особисте життя, тому що виганяє з дому чоловіків. Є повір'я, що герань у спальні може завадити особистому життю і створити бар'єр для нових стосунків. З іншого боку, герань часто використовується для захисту будинку від злих духів і негативних енергій. Якщо ця квітка росте у заміжньої жінки, вона прирікає себе на сварки з чоловіком і навіть розлучення. А ось прикмет, пов'язаних з особистим життям чоловіків, у герані немає.

Пам'ятайте, вибір рослин для дому має бути обдуманим і враховувати індивідуальні вподобання та переконання кожного.

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