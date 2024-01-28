Чому не варто тримати вдома герань: причини та забобони
Ухвалюючи рішення про вирощування герані вдома, важливо враховувати не тільки практичні аспекти, а й народні забобони. Особливо це актуально для людей, які вірять у народні повір'я та енергетичну атмосферу будинку.
Герань, відома своїми красивими квітами й ароматом, є популярною домашньою рослиною. Однак, крім практичних міркувань, існують і забобони, пов'язані з цією рослиною, повідомляє РБК-Україна.
Чому не можна тримати вдома герань
1. Алергічні реакції.
Герань виділяє ефірні олії, здатні викликати алергію. Симптоми можуть включати чхання і шкірні висипання.
2. Вплив на домашніх тварин.
Деякі види герані токсичні для котів і собак.
3. Порушення сну.
Аромат герані може заважати сну, викликаючи головний біль і безсоння.
4. Вплив на повітря в будинку.
Герань може посилювати забруднення повітря в закритих приміщеннях.
5. Естетичні уподобання.
Деяким людям може не подобатися зовнішній вигляд герані.
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Забобони та народні повір'я
З геранню пов'язані деякі забобони:
- У деяких культурах вважається, що герань відлякує позитивну енергію й удачу з дому.
- Згідно з народною прикметою, герань заважає своїй господині влаштувати особисте життя, тому що виганяє з дому чоловіків.
- Є повір'я, що герань у спальні може завадити особистому життю і створити бар'єр для нових стосунків.
- З іншого боку, герань часто використовується для захисту будинку від злих духів і негативних енергій.
- Якщо ця квітка росте у заміжньої жінки, вона прирікає себе на сварки з чоловіком і навіть розлучення. А ось прикмет, пов'язаних з особистим життям чоловіків, у герані немає.
Пам'ятайте, вибір рослин для дому має бути обдуманим і враховувати індивідуальні вподобання та переконання кожного.
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