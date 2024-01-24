Картопля по-селянськи з дуже смачним соусом: покроковий відеорецепт
Така картопля особливо сподобається дітям. Соус із часником і зеленню доповнить її яскравим смаком.
Картопля по-селянськи — альтернатива смаженій картоплі. Запечені брусочками шматочки картоплі зі смачним соусом — найкраще, що можна запропонувати на вечерю. Особливо сподобається така страва дітям. Як її приготувати, розповіла кулінарна блогерка Таті Чуднова.
Картопля по-селянськи
Інгредієнти:
- картопля — 4-5 шт;
- окріп;
- сіль.
Для приправи:
- сіль — 1 ч. л;
- сухий часник — 1 ч. л;
- червоний перець — 1/2 ч. л;
- паприка — 1 ч. л;
- крохмаль — 1 ст. л;
- олія — 3 ст. л.
Для соусу:
- сметана — 3 ст. л;
- майонез — 1 ст. л;
- часник — 1 зубчик;
- зелень.
Спосіб приготування:
Картоплю помити, почистити, нарізати великими часточками, скласти в миску та залити окропом. Додати сіль і залишити на 20 хвилин під кришкою.
Потім воду злити, додати спеції, крохмаль, олію і перемішати. Викласти картоплю на деко, застелене пергаментом, і випікати в духовці, розігрітій до 200 градусів, 20-25 хвилин.
Усі інгредієнти для соусу перемішати. Часник перед додаванням у сметану пропустити через прес, а зелень дрібно порубати.
Читайте також:
Картопля фрі без смаження: рецепт дуже смачної та апетитної страви (відео)
Картопля по-селянськи з часником і травами: найсмачніший рецепт улюбленої страви