Поживний єврейський сніданок: як приготувати шакшуку з овочами
Шакшука — це страва з яєць, смажених у соусі з помідорів, гострого перцю, цибулі та спецій, яку подають на сніданок зі свіжою пітою.
Шакшука — це смачна яєчня на овочевій подушці, яка вважається національною стравою в більшості арабських країн і в Ізраїлі. Але історичні дані свідчать про те, що вигадано страву було в магрибських володіннях Османської імперії (північні частини Марокко, Алжиру й Тунісу) в середині XVI століття після того, як помідори вперше завіз на територію держави іспанський конкістадор Ернан Кортес. Рецептом традиційної шакшуки, як готують її в єврейській кухні, поділився сайт "Просторецепти".
Інгредієнти:
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- помідор — 1 шт.;
- болгарський перець — половинка;
- часник — 2 зубчики;
- яйця — 4 шт.;
- зіра — 1 ч. л.;
- перець чилі — 1 маленький стручок;
- томатна паста — 1 ч. л. з гіркою;
- вода — 150 мл;
- сіль, чорний мелений перець — до смаку;
- улюблена свіжа зелень — до смаку.
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Приготування
Крок 1
Помідор, болгарський перець і цибулю наріжте кубиками. Часник пропустіть через прес. Перець можна взяти заморожений, а помідори — консервовані в томатному соку.
Крок 2
Розігрійте пательню з невеликою кількістю рослинної олії. Викладіть цибулю в сковорідку та підсмажте до м'якості.
Крок 3
Додайте помідори та болгарський перець і тушкуйте їх разом із цибулею, поки овочі не стануть м'якими та почнуть виділяти сік.
Крок 4
Додайте в сковороду часник і перець чилі. Якщо хочете гострішу страву, чилі поріжте кільцями разом із насінням. Якщо хочете отримати помірно гостру страву, покладіть стручок перцю в сковороду цілком.
Крок 5
Додайте до овочів сіль, чорний перець і мелену зіру, щоб надати страві східного аромату.
Крок 6
Розведіть томатну пасту у воді або візьміть томатний сік і додайте в сковороду. Тушкуйте все ще кілька хвилин.
Крок 7
Розбийте яйця на отриману овочеву подушку, посоліть і поперчіть до смаку.
Крок 8
Зменшіть вогонь, накрийте сковорідку кришкою та готуйте, поки яйця не стануть такої консистенції, яку ви любите. Це може зайняти від 2 до 5 хвилин.
Крок 9
Ви можете викласти шакшуку на тарілки або готувати в маленькій порційній сковорідці, щоб подати страву не перекладаючи. Перед подачею посипте шакшуку свіжою порізаною зеленню, щоб додати страві яскравих барв і аромату.
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