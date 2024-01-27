Поживний єврейський сніданок: як приготувати шакшуку з овочами

Шакшука — це страва з яєць, смажених у соусі з помідорів, гострого перцю, цибулі та спецій, яку подають на сніданок зі свіжою пітою.

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Шакшука — це смачна яєчня на овочевій подушці, яка вважається національною стравою в більшості арабських країн і в Ізраїлі. Але історичні дані свідчать про те, що вигадано страву було в магрибських володіннях Османської імперії (північні частини Марокко, Алжиру й Тунісу) в середині XVI століття після того, як помідори вперше завіз на територію держави іспанський конкістадор Ернан Кортес. Рецептом традиційної шакшуки, як готують її в єврейській кухні, поділився сайт "Просторецепти".

Інгредієнти:

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

помідор — 1 шт.;

болгарський перець — половинка;

часник — 2 зубчики;

яйця — 4 шт.;

зіра — 1 ч. л.;

перець чилі — 1 маленький стручок;

томатна паста — 1 ч. л. з гіркою;

вода — 150 мл;

сіль, чорний мелений перець — до смаку;

улюблена свіжа зелень — до смаку.

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Приготування

Крок 1

Помідор, болгарський перець і цибулю наріжте кубиками. Часник пропустіть через прес. Перець можна взяти заморожений, а помідори — консервовані в томатному соку.

Крок 2

Розігрійте пательню з невеликою кількістю рослинної олії. Викладіть цибулю в сковорідку та підсмажте до м'якості.

Крок 3

Додайте помідори та болгарський перець і тушкуйте їх разом із цибулею, поки овочі не стануть м'якими та почнуть виділяти сік.

Крок 4

Додайте в сковороду часник і перець чилі. Якщо хочете гострішу страву, чилі поріжте кільцями разом із насінням. Якщо хочете отримати помірно гостру страву, покладіть стручок перцю в сковороду цілком.

Крок 5

Додайте до овочів сіль, чорний перець і мелену зіру, щоб надати страві східного аромату.

Крок 6

Розведіть томатну пасту у воді або візьміть томатний сік і додайте в сковороду. Тушкуйте все ще кілька хвилин.

Крок 7

Розбийте яйця на отриману овочеву подушку, посоліть і поперчіть до смаку.

Крок 8

Зменшіть вогонь, накрийте сковорідку кришкою та готуйте, поки яйця не стануть такої консистенції, яку ви любите. Це може зайняти від 2 до 5 хвилин.

Крок 9

Ви можете викласти шакшуку на тарілки або готувати в маленькій порційній сковорідці, щоб подати страву не перекладаючи. Перед подачею посипте шакшуку свіжою порізаною зеленню, щоб додати страві яскравих барв і аромату.

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