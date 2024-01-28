Чим відбілити пластикове підвіконня: 7 корисних лайфхаків для дому

При виборі способу відбілювання підвіконня важливо враховувати ступінь забруднення та індивідуальні особливості матеріалу. Завжди починайте з найменш агресивних методів і, за необхідності, переходьте до сильніших засобів.

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Пластикові підвіконня з часом можуть набути неприємного жовтого відтінку. Фахівці стверджують, що є кілька причин, чому пластикові підвіконня втрачають свою первісну білизну. Щоб повернути їм колишній вигляд, існує кілька перевірених методів, повідомляє УНІАН.

Для очищення підвіконня допоможуть засоби, які є в кожному домі:

1. використання оцту.

Розбавте столовий оцет водою у співвідношенні 1:1. Нанесіть розчин на підвіконня за допомогою губки, залиште на 10-15 хвилин. Ретельно протріть поверхню вологою ганчіркою.

2. Сода і лимонний сік.

Змішайте харчову соду з лимонним соком до утворення пасти. Нанесіть отриману пасту на жовті ділянки, залиште на 20 хвилин. Видаліть пасту вологою ганчіркою, потім протріть насухо.

3. Перекис водню.

Нанесіть перекис водню на поверхню підвіконня. Залиште на 30 хвилин. Протріть поверхню вологою губкою.

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4. Білизна.

Використовуйте цей засіб у добре провітрюваному приміщенні, захистіть руки рукавичками. Нанесіть білизну на поверхню, залиште на 10-15 хвилин. Ретельно промийте підвіконня водою.

5. Професійні засоби для чищення.

Виберіть засіб для чищення, призначений для пластику. Дотримуйтесь інструкції на упаковці продукту.

6. Зубна паста.

Нанесіть зубну пасту на губку і потріть підвіконня. Промийте підвіконня водою і витріть насухо.

7. Кисневий порошок.

Розведіть невелику кількість у воді та нанесіть піну на підвіконня. Залиште на 15-30 хвилин, після чого змийте теплою водою і протріть підвіконня насухо. За необхідності повторіть процедуру.

Не забувайте про запобіжні заходи, особливо під час використання хімічних речовин. Збереження чистоти і білизни пластикових підвіконь допоможе підтримувати затишок і естетику у вашому домі.

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