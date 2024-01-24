3 найшкідливіші сніданки, які сприяють ожирінню

З віком боротьба із зайвою вагою може стати справжньою проблемою, тому важливо контролювати своє харчування. Тож важливу роль відіграє вибір продуктів для сніданку.

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Сніданки часто містять багато рафінованого цукру та шкідливих жирів, що сприяє збільшенню ваги та ускладнює процес схуднення. Однак відмова від деяких продуктів, що сприяють ожирінню, може вам допомогти нормалізувати здоров'я і впоратися із зайвою вагою. Про це пише She Finds.

Докторка медичних наук Дестіні Муді розповіла про три найгірші продукти для сніданку, що спричиняють ожиріння, від яких слід відмовитися, якщо ви хочете схуднути після 40 років.

Бекон

Фото: Freepik

Виключення бекону з вашого раціону допоможе зменшити жирові відкладення, особливо це актуально для людей старше 40 років. Свинячий бекон містить велику кількість насичених жирів і калорій, що сприяє збільшенню ваги та ставить під загрозу здоров'я серцево-судинної системи. Оскільки обмін речовин з віком сповільнюється, важливо усвідомлено підходити до вибору продуктів харчування.

"Хоча бекон, безсумнівно, смачний, у ньому дуже багато жиру — не найкращої якості. Як і в багатьох продуктах зі свинини, у беконі багато насичених жирів, які пов'язані з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань. 9 калорій на грам і 3 скибочки бекону дають 12 грамів жиру", — каже Муді.

Вона також вказує на дуже високий рівень натрію у свинячому беконі, який не приносить жодної користі вашому здоров'ю. Продукти з високим вмістом натрію можуть провокувати переїдання, оскільки іноді ви можете прийняти спрагу за голод. "Оскільки бекон є ковбасним м'ясом, у ньому дуже багато натрію: всього одна порція забезпечує 33% вашої денної норми мінералу. Занадто багато натрію не тільки шкідливо для серця, натрій також може викликати у вас ще більшу спрагу. Таким чином, продукти з високим вмістом натрію, такі як бекон, можуть змусити нас ненавмисно їсти більше".

Дієтолог рекомендує обирати альтернативи, як-от бекон з індички або куряча ковбаса, оскільки вони менш калорійні.

Пластівці

Фото: Freepik

Сухі сніданки, які часто вважаються швидким і зручним варіантом, можливо, не найздоровіший вибір для людей старше 40 років, які прагнуть позбутися жирових відкладень. Багато оброблених круп містять доданий цукор, рафіновані вуглеводи і не містять необхідних поживних речовин, що робить їх далеко не ідеальним варіантом для тих, хто прагне підтримувати здорову вагу. Хоча пластівці для сніданку часто збагачені вітамінами і мінералами, у них є істотний недолік, коли справа стосується втрати ваги.

"У багатьох злаках дуже мало клітковини. Клітковина важлива тому, що допомагає сповільнити травлення, що дає змогу вам почуватися ситим. Зазвичай ні в пластівцях, ні в молоці клітковини недостатньо, щоб мати достатній вплив на швидкість травлення. Коли пластівці перетравлюються занадто швидко, рафіновані вуглеводи спричиняють різкий стрибок рівня цукру в крові, а потім таке ж різке падіння. Коли рівень цукру в крові падає, це зазвичай призводить до сильного відчуття голоду, що неминуче призведе до вибору нездорових перекусів і переїдання", — зазначає Муді.

Вона пропонує вибирати на сніданок варіанти з більш високим вмістом клітковини, наприклад вівсянку або пластівці з висівками.

Печиво

Фото: Freepik

Ця дуже смачна випічка часто містить велику кількість рафінованого борошна, цукру та шкідливих жирів, що сприяє надлишковому споживанню калорій та збільшенню ваги.

"Печиво виготовляється з використанням вершкового масла або кондитерського жиру, двох джерел насичених жирів, які не дуже корисні для здоров'я. 200 калорій, і це навіть без додавання карамелі чи меду. Справжня проблема виникає, коли ви обираєте сендвіч на сніданок, приготований із печивом, адже додавання таких продуктів, як ковбаса та сир, може зробити сніданок справжньою калорійною бомбою", — каже вона.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.