Салат "Кольоровий": рецепт яскравої та поживної страви

Свіжі овочі роблять салат корисним і додають йому яскравих барв. Його можна готувати як самостійну страву, а можна подавати як добавку до гарніру.

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У похмурі зимові дні хочеться яскравих фарб. І якщо за вікном їх поки не спостерігається, створіть їх для себе на столі. Рекомендуємо вам приготувати яскравий і смачний салат "Кольоровий" за рецептом автора кулінарного блогу "Смачні рецепти на кожен день". Він милує око і дуже смачний.

Салат "Кольоровий"

Інгредієнти:

горошок — 1 банка;

яловичина — 300 г;

перець (жовтий і червоний) — 2 шт;

помідор — 2 шт;

огірок — 1 шт;

спеції: сіль, перець, червоний перець — за смаком;

часник — 2 зубчики;

соєвий соус — 2 ст. л;

олія — 50 мл;

зелень — за смаком.

Спосіб приготування:

Яловичину відварити та нарізати соломкою. Почистити та нарізати перці соломкою. У помідорах вибрати серединку, м'ясисту частину порізати соломкою. Нарізати огірок соломкою. Викласти зціджений консервований горошок.

Вичавити часник, додати до нього трохи червоного гострого перцю, чорного перцю і зверху на них вилити киплячу олію. Посолити, полити соєвим соусом, додати дрібно порубану зелень і перемішати.

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