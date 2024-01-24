Салат "Кольоровий": рецепт яскравої та поживної страви
Свіжі овочі роблять салат корисним і додають йому яскравих барв. Його можна готувати як самостійну страву, а можна подавати як добавку до гарніру.
У похмурі зимові дні хочеться яскравих фарб. І якщо за вікном їх поки не спостерігається, створіть їх для себе на столі. Рекомендуємо вам приготувати яскравий і смачний салат "Кольоровий" за рецептом автора кулінарного блогу "Смачні рецепти на кожен день". Він милує око і дуже смачний.
Салат "Кольоровий"
Інгредієнти:
- горошок — 1 банка;
- яловичина — 300 г;
- перець (жовтий і червоний) — 2 шт;
- помідор — 2 шт;
- огірок — 1 шт;
- спеції: сіль, перець, червоний перець — за смаком;
- часник — 2 зубчики;
- соєвий соус — 2 ст. л;
- олія — 50 мл;
- зелень — за смаком.
Спосіб приготування:
Яловичину відварити та нарізати соломкою. Почистити та нарізати перці соломкою. У помідорах вибрати серединку, м'ясисту частину порізати соломкою. Нарізати огірок соломкою. Викласти зціджений консервований горошок.
Вичавити часник, додати до нього трохи червоного гострого перцю, чорного перцю і зверху на них вилити киплячу олію. Посолити, полити соєвим соусом, додати дрібно порубану зелень і перемішати.
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