Секрети старовинної української кухні: рецепт лемішки від Євгена Клопотенка (відео)
Українська лемішка готується з гречаного борошна з додаванням в'яленого м'яса або сала. Рецепт дуже простий у приготуванні та здивує вас своїм насиченим і незвичайним смаком.
Лемішка — це страва старовинної української кухні, яка чимось нагадує гречаний хліб і деруни одночасно. Це своєрідна запіканка з в'яленим м'ясом або салом. Гречане борошно для цієї страви спочатку заварюється окропом, а потім запікається в печі до готовності. Рецептом лемішки з мациком поділився шеф-кухар Євген Клопотенко.
Ви можете обрати будь-яке сиров'ялене м'ясо чи ковбасу, наприклад, балик, прошутто чи хамон. Але Євген Клопотенко радить використовувати саме український мацик, щоб зберегти автентичність смачної страви.
Інгредієнти
- борошно гречане — 300 г;
- окріп — 800 г;
- мацик — 300 г;
- сіль — за смаком;
- рослинна олія — для змащування форми.
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Приготування
Крок 1
Гречане борошно змішайте з сіллю, залийте крутим окропом і ретельно перемішайте, щоб борошно добре запарилося і не утворилися грудочки.
Крок 2
Мацик дрібно наріжте, додайте до запареного борошна і ще раз добре перемішайте.
Крок 3
Підготуйте керамічну форму для запікання, змастіть її рослинною олією. Викладіть гречане тісто у форму і запікайте в духовці за температури 180°C близько півгодини.
Крок 4
Готову лемішку остудіть на решітці, не виймаючи з форми.
Крок 5
Наріжте лемішку на порційні шматки, розкладіть по тарілках і подавайте зі сметаною та тонкими слайсами мацика.
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