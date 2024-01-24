Англійський шоколадний торт: як приготувати оригінальний десерт
Цей неймовірно смачний торт складається з бісквіта з какао та ніжного шоколадного торта. І його дуже просто приготувати.
Якщо ви любите шоколад і смачні десерти, то спробуйте приготувати цей торт. Він складається з трьох м'яких шарів какао-бісквіта та маслянистого крему. Його можна приготувати на свято, а можна порадувати себе на вечірньому чаюванні. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.
Англійський шоколадний торт
Інгредієнти:
Для бісквіта з какао:
- 5 яєць;
- 250 г борошна;
- 30 г какао;
- 280 г вершкового масла;
- 280 г цукру;
- 3 чайні ложки розпушувача.
Для шоколадної глазурі:
- 300 г вершкового масла;
- 250 г цукрової пудри;
- 45 г гіркого какао;
- 200 г екстра темного шоколаду;
- 100 мл вершків.
Щоб приготувати какао-бісквіт, почніть зі збивання м'якого вершкового масла кімнатної температури з цукром до отримання легкого і гладкого крему.
Додавайте яйця по одному, не додавайте наступне яйце раніше, ніж введете попереднє.
Просійте борошно і змішайте його з розпушувачем і какао, потім додайте збите з цукром масло і добре перемішайте.
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Розлийте какао-суміш у три форми діаметром 18/20 см або у дві форми діаметром 22 см. Готуйте близько 20-25 хвилин за температури 180°. Дістаньте коржі бісквіта з духовки і дайте їм охолонути, перш ніж виймати їх.
Тим часом готуємо начинку: темний шоколад дрібно нарізаємо, розтоплюємо на водяній бані й даємо охолонути.
Збийте м'яке вершкове масло з цукровою пудрою, поки суміш не стане легкою та повітряною.
Додайте какао і перемішайте. Додайте шоколад і ще раз перемішайте. В останню чергу додайте вершки кімнатної температури, постійно помішуючи.
Візьміть бісквітні коржі та зберіть торт, перемазуючи їх кремом. У фіналі покрийте весь торт шоколадною глазур'ю, що залишилася. Допомагайте собі лопаткою, роблячи безладні рухи, створюючи брижі. Прикрасьте шоколадними праліне, або тертим шоколадом. Дайте торту постояти в холодильнику мінімум годину або до подачі на стіл.
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