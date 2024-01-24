Шоколадно-заварний крем: як приготувати ідеальний крем для тортів і тістечок

Якщо ви любите готувати десерти, то спробуйте цей шоколадно-заварний крем. Його можна подавати просто так, а можна використовувати для тортів.

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Шоколадно-заварний крем — це смачна варіація звичайного заварного крему, який готують у всьому світі та начиняють ним тістечка і додають у торти. Ми впевнені, що наш шоколадний заварний крем вам сподобається; він настільки привабливий, що вам захочеться приготувати з його допомогою кекси, бісквіт або іншу випічку. А можна просто подати його на десерт із ложкою збитих вершків і розкришеним мигдальним печивом. Рецептом поділилися на сайті Giallo Zafferano.

Шоколадно-заварний крем

Інгредієнти:

шоколад темний 55% 100 г;

молоко 2 склянки (500 г);

стручок ванілі 1;

яєчні жовтки 75 г;

цукор 140 г;

кукурудзяний крохмаль 45 г;

1 щіпка дрібної солі.

Щоб приготувати шоколадно-заварний крем, подрібніть темний шоколад. Налийте молоко в каструлю, додайте насіння стручка ванілі та заваріть сам стручок. Увімкніть вогонь і доведіть до кипіння. Тим часом можна пересипати цукор в іншу каструлю, додайте жовтки та змішайте разом. Додайте кукурудзяний крохмаль і дрібку солі.

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Потім залийте суміш невеликою кількістю гарячого молока, щоб розбавити її, намагаючись видалити грудочки. Ретельно перемішайте. Потім влийте все інше, продовжуючи помішувати вінчиком. Поставте назад на плиту і дайте крему загуснути на середньому вогні. Після вимкніть вогонь і перекладіть у миску.

Тепер залишилося додати нарізаний темний шоколад і перемішати вінчиком, доки він повністю не розтане і не змішається в однорідний крем. Ваш шоколадно-заварний крем готовий.

Можна дати йому охолонути, накривши поліетиленовою плівкою, щоб на поверхні не утворилася скоринка. Потім ви можете використовувати його для начинки тортів і тістечок, для прикраси або як ніжний десерт.

Шоколадно-заварний крем можна зберігати в холодильнику, накритий поліетиленовою плівкою, кілька днів. Заморожування не рекомендується.

Використання темного шоколаду 55% гарантує правильну солодкість і консистенцію крему. Якщо ви віддаєте перевагу, замість стручка ванілі ви можете використати інший ароматизатор, наприклад апельсинову цедру.

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