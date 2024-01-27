Червоний оксамит навиворіт: смачне печиво з начинкою за мотивами легендарного торта

Десерт отримав свою назву через яскравий насичений колір, тому вам доведеться скористатися харчовим барвником. Щоб не переборщити з фарбою, додавайте пігмент поступово і зважайте на те, що в процесі випічки колір стане яскравішим.

Related video

Торт "Червоний оксамит" уже давно став легендою та фаворитом багатьох любителів солодкого. Але якщо часу на приготування цілого торта немає, то спечіть ніжне печиво з начинкою — це буде такий "Red Velvet навиворіт" у мініатюрному розмірі. Рецептом печива поділився сайт Delish.

Інгредієнти

Для начинки:

вершковий сир, розм'якшений — 85 г;

цукрова пудра — 30 г;

сіль — дрібка.

Для тіста:

пшеничне борошно — 160 г;

какао порошок — 15 г;

розпушувач — 0,5 ч.л.;

сіль — 0,5 ч.л.;

вершкове масло, розм'якшене — 115 г;

гранульований цукор — 100 г;

коричневий цукор — 60 г;

велике яйце — 1 шт.;

червоний харчовий барвник;

екстракт ванілі — ¼ ч. л. (або 1 ч. л. ванільного цукру).

Читайте також:

Торт "Три шоколади": неймовірно смачний і ніжний десерт

Благородство смаку та кольору: бісквітний рулет "Червоний оксамит"

Розкішне печиво з натуральним шоколадом і м'ятою: перевірений рецепт

Приготування

Крок 1

Розігрійте духовку до 175° і застеліть велике деко пергаментом.

Крок 2

Приготуйте начинку з вершкового сиру. В невеликій мисці змішайте вершковий сир, цукрову пудру та сіль. Перемішайте до однорідності. Накрийте поліетиленовою плівкою та поставте в холодильник приблизно на пів години, щоб потім із нею було легше працювати.

Крок 3

Приготуйте тісто для печива. Змішайте в мисці борошно, какао, розпушувач і сіль.

Крок 4

В іншій мисці збийте міксером вершкове масло та цукор до кремоподібної консистенції. Додайте яйце, харчовий барвник і ваніль і знову добре збийте.

Крок 5

З'єднайте сухі та рідкі інгредієнти, перемішайте лопаткою до однорідності.

Крок 6

Розділіть тісто на 12 частин і скачайте з них кульки. Кожну кульку розплющіть у коржик діаметром близько 9 см і товщиною 0,5 см.

Крок 7

Покладіть у центр кожного коржа 1-2 чайні ложки начинки. Зберіть краї тіста в мішечок і добре защипніть, щоб запечатати начинку. Потім обережно приплюсніть їх, щоб надати форму шайби. Не докладайте великих зусиль, щоб тісто не порвалося й начинка не витекла під час випікання.

Крок 8

Викладіть печиво на деко на відстані одне від одного, оскільки під час випічки воно трохи розтечеться. На стандартне деко звичайної побутової духовки у вас поміститься не більш ніж 6 штук.

Крок 9

Перед випічкою поставте деко з печивом у холодильник на 15 хвилин, а потім відправте в духовку на 15 хвилин.

Крок 10

Готове печиво остудіть на деку, потім обережно перекладіть його на тарілку.

Читайте також:

Англійський шоколадний торт: як приготувати оригінальний десерт

Дуже лінивий "Наполеон": як приготувати популярний торт ще швидше

Торт "Чоловічий ідеал": рецепт неймовірно смачного десерту (відео)