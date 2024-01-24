Чому не можна спати лежачи на животі?

Сон — це невід’ємна частина життя кожної людини. Саме в ліжку людина відновлює енергію витрачену протягом дня. Щоб максимально відпочити для цього кожна людина обирає зручну позу. Зручність пози для сну варіюється залежно від індивідуальних уподобань кожної людини. Однак, багатьом людям подобається спати на животі.

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Але мало хто знає, що поза на животі дуже шкодить нашому здоров’ю, особливо спині. Тілесний терапевт Тетяна Вещикова показала та пояснила до яких наслідків призводить звичка спати на животі.

Замість розслаблення та відпочинку наше тіло отримує спазми та напругу. І так щоразу, коли ви за звичкою лягаєте на живіт! Потрібно переучуватися, змінювати стереотипи тіла. У нього, як і мозку, є свої звички, шаблони. І одні з найшкідливіших — ті, що стосуються хребта.

Є кілька причин, чому поза для сну на животі може бути шкідливою.

По-перше, спання на животі може створювати додатковий та не потрібний тиск на шию та хребет, особливо якщо голова та шия повернуті вбік. Це може спричинити напругу м'язів і призвести до болю.

По-друге, сон на животі може вплинути на нормальне дихання. У такій позиції може бути важче дихати, особливо якщо обличчя занурене в подушку або матрац.

По-третє, спання на животі може призводити до розтягнення шкіри обличчя та створювати зморшки внаслідок прикладання обличчя до подушки на тривалий періоді.

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Нарешті, сон на животі може збільшити ризик появи проблем з шиєю, таких як болі у шиї або дискомфорт.

Якщо ви все ж спите лежачи на животі, то це, ймовірніше всього, може призвести до перенапруження шийних і нижніх спинних м'язів. Якщо ви все ж віддаєте перевагу цій позиції, підкладка під груди може допомогти підтримувати нейтральне положення хребта та зменшити навантаження.

Яку позу для сну найкраще обрати?

Загалом, хоча варто зазначити, що це залежить від вподобань і потреб кожної окремої людини, рекомендується спати на спині або боці, щоб забезпечити оптимальну підтримку тіла і хороший сон.

На спині

Лежачи на спині можна виробити правильне положення тіла і уникнути надмірного навантаження на шию та спину. Підкладка під голову повинна бути достатньо високою і такою, щоб голова лежала в лінії з тулубом.

На боку

Схиляючись на бік, ви маєте можливість уникнути проблем з диханням. Підкладка під голову повинна бути достатньо високою і підтримувати голову врівень з тулубом. Попереки тіла, під основну ногу, можуть використовуватися для підтримки положення.

Запам'ятайте, важливо знайти позу для сну, в якій ви відчуваєте себе комфортно і отримуєте якісний відпочинок. Якщо ви маєте проблеми зі сном або болі у спині, рекомендуємо звернутися до фахівця для більш точних порад.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.

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