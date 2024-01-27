Мексиканський тортилья-суп із куркою: швидко, ситно і смачно

Мексиканський тортилья-суп готують із куркою, квасолею та авокадо й обов'язково подають із підсушеними шматочками тортильї.

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Тортилья-суп — це ситна страва мексиканської кухні, яка готується дуже просто та швидко. Для рецепта підійдуть підсохлі вчорашні тортильї або тонкий кукурудзяний лаваш. Цей курячий суп виходить дуже густим і яскравим, що особливо тішить у похмурі зимові дні. Рецептом тортилья-супу поділився сайт Shef Donna.

Рецепт розрахований на 4 порції, тому якщо ви чекаєте на обід гостей, збільште кількість інгредієнтів.

Інгредієнти:

куряче філе — 300 г;

квасоля консервована — 300 г;

томати консервовані — 200 г;

цибулина — 1 шт;

солодкий червоний перець заморожений — 150 г;

корінь селери — 50 г;

тонкий лаваш або тортилья — 1 шт;

авокадо — 1 шт;

часник — 3 зубчики;

перець чилі — 1 стручок;

кмин мелений — 1 ч. л.;

коріандр мелений — 1 ч. л.;

копчена солодка паприка мелена — 1 ч. л.;

рослинна олія — 2 ст. л.;

сіль — за смаком;

цукор — за смаком;

чорний мелений перець — за смаком;

лайм — половинка.

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Приготування

Крок 1

Розітріть у ступці часник і стручок чилі з дрібкою солі.

Крок 2

Налийте в каструлю з товстим дном рослинну олію. У розігріту олію додайте кмин, коріандр і розтерті часник і чилі. Обсмажуйте спеції 1 хвилину.

Крок 3

Додайте дрібно нарізані цибулю та селеру. Селеру також можна натерти на середній тертці.

Крок 4

Додайте копчену паприку й обсмажуйте овочі 5 хвилин на слабкому вогні.

Крок 5

Додайте в каструлю консервовану квасолю. Можна використовувати будь-який сорт квасолі, який вам подобається, підійде як чиста квасоля, так і в томаті.

Крок 6

Додайте слідом за квасолею порізаний кубиками солодкий перець. Щоб суп був яскравішим, перець краще взяти червоний.

Крок 7

Консервовані томати очистіть, якщо вони в шкірці, і поріжте кубиком. Додайте в каструлю через кілька хвилин після солодкого перцю.

Крок 8

Куряче філе додайте в каструлю до овочів цілком.

Крок 9

Влийте літр окропу або курячого бульйону. Збільште вогонь і доведіть суп до кипіння. Потім вогонь зменшіть так, щоб суп ледь кипів, додайте за смаком сіль і цукор і варіть ще 25 хвилин.

Крок 10

Коли суп буде готовий, витягніть м'ясо. Розірвіть його виделками на волокна або наріжте ножем на тонкі смужки. Поверніть м'ясо в каструлю, доведіть до кипіння і вимкніть вогонь.

Крок 11

Лаваш або тортилью наріжте на квадратики, підсмажте на сухій сковорідці або підсушіть у духовці до золотистого кольору.

Крок 12

Авокадо наріжте невеликим кубиком. Половинку лайма розріжте на 4 часточки.

Крок 13

Розлийте суп по тарілках. Зверху додайте кубики авокадо, збризніть соком лайма і залиште його часточку в тарілці. По периметру тарілки викладіть підсмажену тортилью і відразу ж подавайте до столу. Приємного апетиту!

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