Мексиканський тортилья-суп із куркою: швидко, ситно і смачно
Мексиканський тортилья-суп готують із куркою, квасолею та авокадо й обов'язково подають із підсушеними шматочками тортильї.
Тортилья-суп — це ситна страва мексиканської кухні, яка готується дуже просто та швидко. Для рецепта підійдуть підсохлі вчорашні тортильї або тонкий кукурудзяний лаваш. Цей курячий суп виходить дуже густим і яскравим, що особливо тішить у похмурі зимові дні. Рецептом тортилья-супу поділився сайт Shef Donna.
Рецепт розрахований на 4 порції, тому якщо ви чекаєте на обід гостей, збільште кількість інгредієнтів.
Інгредієнти:
- куряче філе — 300 г;
- квасоля консервована — 300 г;
- томати консервовані — 200 г;
- цибулина — 1 шт;
- солодкий червоний перець заморожений — 150 г;
- корінь селери — 50 г;
- тонкий лаваш або тортилья — 1 шт;
- авокадо — 1 шт;
- часник — 3 зубчики;
- перець чилі — 1 стручок;
- кмин мелений — 1 ч. л.;
- коріандр мелений — 1 ч. л.;
- копчена солодка паприка мелена — 1 ч. л.;
- рослинна олія — 2 ст. л.;
- сіль — за смаком;
- цукор — за смаком;
- чорний мелений перець — за смаком;
- лайм — половинка.
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Приготування
Крок 1
Розітріть у ступці часник і стручок чилі з дрібкою солі.
Крок 2
Налийте в каструлю з товстим дном рослинну олію. У розігріту олію додайте кмин, коріандр і розтерті часник і чилі. Обсмажуйте спеції 1 хвилину.
Крок 3
Додайте дрібно нарізані цибулю та селеру. Селеру також можна натерти на середній тертці.
Крок 4
Додайте копчену паприку й обсмажуйте овочі 5 хвилин на слабкому вогні.
Крок 5
Додайте в каструлю консервовану квасолю. Можна використовувати будь-який сорт квасолі, який вам подобається, підійде як чиста квасоля, так і в томаті.
Крок 6
Додайте слідом за квасолею порізаний кубиками солодкий перець. Щоб суп був яскравішим, перець краще взяти червоний.
Крок 7
Консервовані томати очистіть, якщо вони в шкірці, і поріжте кубиком. Додайте в каструлю через кілька хвилин після солодкого перцю.
Крок 8
Куряче філе додайте в каструлю до овочів цілком.
Крок 9
Влийте літр окропу або курячого бульйону. Збільште вогонь і доведіть суп до кипіння. Потім вогонь зменшіть так, щоб суп ледь кипів, додайте за смаком сіль і цукор і варіть ще 25 хвилин.
Крок 10
Коли суп буде готовий, витягніть м'ясо. Розірвіть його виделками на волокна або наріжте ножем на тонкі смужки. Поверніть м'ясо в каструлю, доведіть до кипіння і вимкніть вогонь.
Крок 11
Лаваш або тортилью наріжте на квадратики, підсмажте на сухій сковорідці або підсушіть у духовці до золотистого кольору.
Крок 12
Авокадо наріжте невеликим кубиком. Половинку лайма розріжте на 4 часточки.
Крок 13
Розлийте суп по тарілках. Зверху додайте кубики авокадо, збризніть соком лайма і залиште його часточку в тарілці. По периметру тарілки викладіть підсмажену тортилью і відразу ж подавайте до столу. Приємного апетиту!
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