Дуже смачно й ароматно: вірменський тжвжик із курячих тельбушків

Традиційна вірменська страва з важковимовною назвою обов'язково сподобається тим, хто любить курячі тельбухи. Тжвжик виходить дуже ароматним і смачним.

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Тжвжик — це легка в приготуванні страва вірменської кухні. Готується вона здебільшого з печінки, але часто додаються й інші субпродукти (баранячі, яловичі, свинячі або курячі). Рецептом курячого тжвжика поділився сайт "Я шеф-кухар".

Інгредієнти

Основні:

куряча печінка — 200 г;

курячі сердечка — 200 г;

курячі шлуночки — 100 г;

цибуля ріпчаста — 2 шт;

часник — 3 зубчики;

томатна паста — 1 ст. л.;

сіль, мелений чорний перець — за смаком;

імбир свіжий тертий — 1 ст. л.;

вершкове масло — 1 ст. л.;

рослинна олія — для смаження.

Додатково:

сіль — 2 ст. л.;

яблучний оцет — 50 г.

Для подачі:

зерна граната;

зелень петрушки або кінзи.

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Приготування

Крок 1

Пупочки та сердечка промийте під проточною водою, обріжте все зайве.

Крок 2

У літрі води розчиніть 2 столові ложки солі, додайте яблучний оцет і замочіть підготовлені тельбухи на півгодини, щоб прибрати специфічний запах. Після цього ще раз промийте сердечка і шлуночки під проточною водою.

Крок 3

У невелику каструлю покладіть тельбухи, залийте холодною водою і поставте варитися на середній вогонь. Після закипання проваріть їх півгодини і відкиньте на сито.

Крок 4

Цибулю наріжте півкільцями, імбир натріть на тертці, а часник пропустіть через прес. Томатну пасту розведіть у половині склянки води або бульйону від тельбухів.

Крок 5

Розігрійте сковороду з рослинною олією. Додайте курячу печінку та обсмажте з усіх боків хвилин 5.

Крок 6

Додайте в сковорідку решту тельбухів і цибулю та готуйте ще хвилин 5.

Крок 7

Додайте розведену томатну пасту, часник та імбир, посоліть і поперчіть. Через кілька хвилин додайте вершкове масло і тушкуйте, поки томат не змінить колір.

Крок 8

Вимкніть вогонь, накрийте сковорідку кришкою і дайте готовому тжвжику настоятися перед подачею 10 хвилин.

Крок 9

Готовий тжвжик розкладіть по тарілках, посипте зернами граната і рубаною зеленню. Подавайте страву з картопляним пюре, відвареним рисом або гречкою.

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