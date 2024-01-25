25 січня 2024 року: Григорія Богослова — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна стригти волосся і ображатися через дрібниці. Рясний снігопад цього дня — до ранньої весни.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні у православній церкві вшановують пам'ять святителя Григорія Богослова. Григорій Богослов — архієпископ і вчитель, який присвятив своє життя християнству і його поширенню. Святитель Григорій вважається Вселенським святителем поряд з Іоанном Златоустом і Василем Великим, входить до числа Великих каппадокійців.

Що не можна робити 25 січня:

стригти нігті та волосся;

ображатися через дрібниці;

виходити з дому після заходу сонця;

мити дзеркало;

ворожити на картах.

Народні прикмети та повір'я:

рясний снігопад — до ранньої весни;

яка сьогодні погода до обіду, такою буде і перша половина наступної зими;

якщо сьогодні йде сніг, то наступна зима буде пізньою;

спів синиці — до похолодання.

День ангела святкують:

Григорій, Пилип, Олександр, Володимир, Фелікс, Віталій, Дмитро.

Народилися сьогодні:

1978 рік — Володимир Зеленський, 6-й Президент України;

1985 рік — Тіна Кароль (Тетяна Ліберман), українська співачка, актриса, телеведуча.

Також цього дня:

1908 рік — у Баку поставлено оперу Узеїра Гаджибекова "Лейлі і Меджнун" — першу оперу ісламського світу;

1914 рік — відкрито астероїд (780) Вірменія;

1915 рік — винахідник Александр Белл провів перший трансамериканський сеанс телефонного зв'язку (Нью-Йорк — Сан-Франциско);

1919 рік — У Нью-Йорку відкрито найбільший готель у світі "Пенсильванія" (на 2200 номерів).