25 січня 2024 року: Григорія Богослова — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна стригти волосся і ображатися через дрібниці. Рясний снігопад цього дня — до ранньої весни.
Що сталося цього дня:
Сьогодні у православній церкві вшановують пам'ять святителя Григорія Богослова. Григорій Богослов — архієпископ і вчитель, який присвятив своє життя християнству і його поширенню. Святитель Григорій вважається Вселенським святителем поряд з Іоанном Златоустом і Василем Великим, входить до числа Великих каппадокійців.
Що не можна робити 25 січня:
- стригти нігті та волосся;
- ображатися через дрібниці;
- виходити з дому після заходу сонця;
- мити дзеркало;
- ворожити на картах.
Народні прикмети та повір'я:
- рясний снігопад — до ранньої весни;
- яка сьогодні погода до обіду, такою буде і перша половина наступної зими;
- якщо сьогодні йде сніг, то наступна зима буде пізньою;
- спів синиці — до похолодання.
День ангела святкують:
Григорій, Пилип, Олександр, Володимир, Фелікс, Віталій, Дмитро.
Народилися сьогодні:
1978 рік — Володимир Зеленський, 6-й Президент України;
1985 рік — Тіна Кароль (Тетяна Ліберман), українська співачка, актриса, телеведуча.
Також цього дня:
1908 рік — у Баку поставлено оперу Узеїра Гаджибекова "Лейлі і Меджнун" — першу оперу ісламського світу;
1914 рік — відкрито астероїд (780) Вірменія;
1915 рік — винахідник Александр Белл провів перший трансамериканський сеанс телефонного зв'язку (Нью-Йорк — Сан-Франциско);
1919 рік — У Нью-Йорку відкрито найбільший готель у світі "Пенсильванія" (на 2200 номерів).