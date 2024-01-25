М'ясні зрази з яйцем і цибулею: рецепт нашвидкуруч, із простих продуктів

Зрази з яловичого, свинячого або курячого фаршу виходять не тільки смачними, а й дуже ароматними. Поєднання м'яса, овочів і спецій створює ідеальний баланс смаків. Ця страва напевно сподобається всім членам вашої родини.

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М'ясні зрази з яйцем і зеленою цибулею — це смачна та ситна страва, яка ідеально підійде як для повсякденного обіду, так і для святкового столу. Ця традиційна страва слов'янської кухні поєднує в собі ніжний м'ясний смак з ароматною начинкою, пише Оbozrevatel.

Інгредієнти:

яловичина або свинина (фарш) — 500 г

курячі яйця — 3 шт.

зелена цибуля — 1 пучок

цибуля ріпчаста — 1 шт.

часник — 2 зубчики

панірувальні сухарі — для обвалювання

сіль, перець — за смаком

олія рослинна — для смаження.

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Приготування:

Крок 1. Спочатку підготуємо начинку. Закип'ятіть воду і зваріть два яйця до стану круто (близько 10 хвилин). Остудіть, очистіть і дрібно наріжте.

Крок 2. Ретельно промийте та дрібно наріжте зелену цибулю. Додайте її до нарізаних яєць.

Крок 3. Очистіть і дрібно наріжте ріпчасту цибулю та часник. Обсмажте їх на пательні з невеликою кількістю рослинної олії до золотистого кольору. Додайте до яєць і зеленої цибулі.

Крок 4. У фарш додайте сіль і перець за смаком. Можна додати трохи води або молока для більш ніжної текстури. Ретельно перемішайте.

Крок 5. Сформуйте з фаршу невеликі коржі, у центр кожного покладіть начинку. Потім акуратно сформуйте зрази, повністю закривши начинку м'ясом.

Крок 6. Яйце, що залишилося, збийте і занурте в нього зрази, потім обваляйте їх у панірувальних сухарях.

Крок 7. Обсмажуйте зрази на сковороді з обох боків до золотистої скоринки. Смажте на середньому вогні, щоб уникнути підгоряння.

Крок 8. Подавайте готові зрази гарячими з будь-яким гарніром або овочевим салатом.

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